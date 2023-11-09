Минпросвещения согласилось ввести в школах уроки о семье

09 ноября 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

В школах могут ввести уроки о семье, спикерами на которых будут представители традиционных конфессий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Министерстве просвещения РФ поддержали идею введения в школах модуля о семье. Он будет проводиться в рамках предмета «Обществознание». Школьникам расскажут о семейных ценностях и правовых аспектах семьи как социального института, сообщила замминистра просвещения Татьяна Васильева. «В настоящее время Минпросвещения России рассматривает вопрос о создании модуля „Семья — основа общества и государства“ в учебном предмете „Обществознание“ на базовом уровне изучения предмета», — передает РИА Новости информацию от Васильевой. В модуле будут раскрыты вопросы, связанные с правовыми и моральными аспектами семьи как социального института. Также будет сделан акцент на семейных ценностях, психологии семейной жизни и поддержке многодетных родителей. Модуль будет предлагаться к изучению в начале 11-го класса. Общаться школьники будут с людьми, которые имеют опыт счастливой семейной жизни, с педагогами, представителями традиционных конфессий, в том числе РПЦ. Обсуждения, что школьникам нужно детально знакомиться с аспектами семейной жизни, идут давно. С 2021 года в курс по «Обществознанию» включили предмет «Семьеведение», напоминают Дни.ру.

В Министерстве просвещения РФ поддержали идею введения в школах модуля о семье. Он будет проводиться в рамках предмета «Обществознание». Школьникам расскажут о семейных ценностях и правовых аспектах семьи как социального института, сообщила замминистра просвещения Татьяна Васильева. «В настоящее время Минпросвещения России рассматривает вопрос о создании модуля „Семья — основа общества и государства“ в учебном предмете „Обществознание“ на базовом уровне изучения предмета», — передает РИА Новости информацию от Васильевой. В модуле будут раскрыты вопросы, связанные с правовыми и моральными аспектами семьи как социального института. Также будет сделан акцент на семейных ценностях, психологии семейной жизни и поддержке многодетных родителей. Модуль будет предлагаться к изучению в начале 11-го класса. Общаться школьники будут с людьми, которые имеют опыт счастливой семейной жизни, с педагогами, представителями традиционных конфессий, в том числе РПЦ. Обсуждения, что школьникам нужно детально знакомиться с аспектами семейной жизни, идут давно. С 2021 года в курс по «Обществознанию» включили предмет «Семьеведение», напоминают Дни.ру.