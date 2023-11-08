Владислав Третьяк откроет новый хоккейный корт в Челябинске

Новый хоккейный корт в Металлургическом районе Челябинска откроет президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Об этом URA.RU сообщили 9 ноября в правительстве Челябинской области.
«В Металлургическом районе Челябинска 10 ноября откроют новую хоккейную коробку. Гостями церемонии станут президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк, президент букмейкерской компании „Лига Ставок“ Юрий Красовский, учредитель благотворительногол фонда „Созвездие Добра“ Ольга Журавская», — сообщили в пресс-службе.
Проект реализован в рамках благотворительной программы, направленной на поддержку детско-юношеского спорта, спортсменов разных поколений и строительство спортивной инфраструктуры в регионах России. Не исключено, что гости захотят осмотреть и другие объекты спортивной инфраструктуры Челябинской области.
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