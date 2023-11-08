В Екатеринбурге в 2024 году появится девятиэтажная поликлиника. Фото

09 ноября 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

В Академическом районе сдадут поликлинику в 2024 Фото: департамент информационной политики Свердловской области В Академическом районе Екатеринбурга в 2024 году введут в эксплуатацию девятиэтажную поликлинику для взрослых. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Медицинское учреждение рассчитанно на 1,2 тысячи посещений в смену. В поликлинике будут операционные, травмпункт, женская консультация и конференц-зал на 299 человек. Вокруг поликлиники будут оборудованы удобные подъездные пути для автотранспорта, пешеходные дорожки с жестким, нескользким покрытием», — говорится в сообщении ДИПа. До 2025 года в Свердловской области планируют построить восемь медицинских объектов. Две больницы появятся в уральской столице.

В Академическом районе Екатеринбурга в 2024 году введут в эксплуатацию девятиэтажную поликлинику для взрослых. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Медицинское учреждение рассчитанно на 1,2 тысячи посещений в смену. В поликлинике будут операционные, травмпункт, женская консультация и конференц-зал на 299 человек. Вокруг поликлиники будут оборудованы удобные подъездные пути для автотранспорта, пешеходные дорожки с жестким, нескользким покрытием», — говорится в сообщении ДИПа. До 2025 года в Свердловской области планируют построить восемь медицинских объектов. Две больницы появятся в уральской столице.