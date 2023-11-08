08 ноября 2023

В Екатеринбурге в 2024 году появится девятиэтажная поликлиника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Академическом районе сдадут поликлинику в 2024
В Академическом районе сдадут поликлинику в 2024 Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга в 2024 году введут в эксплуатацию девятиэтажную поликлинику для взрослых. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).

«Медицинское учреждение рассчитанно на 1,2 тысячи посещений в смену. В поликлинике будут операционные, травмпункт, женская консультация и конференц-зал на 299 человек. Вокруг поликлиники будут оборудованы удобные подъездные пути для автотранспорта, пешеходные дорожки с жестким, нескользким покрытием», — говорится в сообщении ДИПа.

До 2025 года в Свердловской области планируют построить восемь медицинских объектов. Две больницы появятся в уральской столице.

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В Академическом районе Екатеринбурга в 2024 году введут в эксплуатацию девятиэтажную поликлинику для взрослых. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Медицинское учреждение рассчитанно на 1,2 тысячи посещений в смену. В поликлинике будут операционные, травмпункт, женская консультация и конференц-зал на 299 человек. Вокруг поликлиники будут оборудованы удобные подъездные пути для автотранспорта, пешеходные дорожки с жестким, нескользким покрытием», — говорится в сообщении ДИПа. До 2025 года в Свердловской области планируют построить восемь медицинских объектов. Две больницы появятся в уральской столице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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