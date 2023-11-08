В Академическом районе Екатеринбурга в 2024 году введут в эксплуатацию девятиэтажную поликлинику для взрослых. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).
«Медицинское учреждение рассчитанно на 1,2 тысячи посещений в смену. В поликлинике будут операционные, травмпункт, женская консультация и конференц-зал на 299 человек. Вокруг поликлиники будут оборудованы удобные подъездные пути для автотранспорта, пешеходные дорожки с жестким, нескользким покрытием», — говорится в сообщении ДИПа.
До 2025 года в Свердловской области планируют построить восемь медицинских объектов. Две больницы появятся в уральской столице.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.