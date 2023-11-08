Пропавший в Перми журналист Иваненко не имел проблем с законом

09 ноября 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Причина, по которой к журналисту пришли силовики, пока неизвестна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Журналист портала Properm Влад Иваненко, который перестал выходить на связь после визита силовиков, — безобидный и законопослушный гражданин. Так о нем говорят коллеги. В журналистском сообществе отзываются об Иваненко исключительно положительно. «Он безобидный человек. Много лет жил в Перми, строил семью. Он не писал ничего критического и не нарушал закон», — рассказал источник в журналистском сообществе. Ранее СМИ сообщали, что Влад Иваненко родом из Казахстана, жил в Перми восемь лет. Он окончил Пермский классический университет по специальности «Журналистика и массовые коммуникации». Не так давно его вид на жительство был аннулирован, после чего к журналисту пришли силовики.

Журналист портала Properm Влад Иваненко, который перестал выходить на связь после визита силовиков, — безобидный и законопослушный гражданин. Так о нем говорят коллеги. В журналистском сообществе отзываются об Иваненко исключительно положительно. «Он безобидный человек. Много лет жил в Перми, строил семью. Он не писал ничего критического и не нарушал закон», — рассказал источник в журналистском сообществе. Ранее СМИ сообщали, что Влад Иваненко родом из Казахстана, жил в Перми восемь лет. Он окончил Пермский классический университет по специальности «Журналистика и массовые коммуникации». Не так давно его вид на жительство был аннулирован, после чего к журналисту пришли силовики.