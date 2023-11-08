08 ноября 2023

Пропавший в Перми журналист Иваненко не имел проблем с законом

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина, по которой к журналисту пришли силовики, пока неизвестна Фото:

Журналист портала Properm Влад Иваненко, который перестал выходить на связь после визита силовиков, — безобидный и законопослушный гражданин. Так о нем говорят коллеги. В журналистском сообществе отзываются об Иваненко исключительно положительно.

«Он безобидный человек. Много лет жил в Перми, строил семью. Он не писал ничего критического и не нарушал закон», — рассказал источник в журналистском сообществе.

Ранее СМИ сообщали, что Влад Иваненко родом из Казахстана, жил в Перми восемь лет. Он окончил Пермский классический университет по специальности «Журналистика и массовые коммуникации». Не так давно его вид на жительство был аннулирован, после чего к журналисту пришли силовики.

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Журналист портала Properm Влад Иваненко, который перестал выходить на связь после визита силовиков, — безобидный и законопослушный гражданин. Так о нем говорят коллеги. В журналистском сообществе отзываются об Иваненко исключительно положительно. «Он безобидный человек. Много лет жил в Перми, строил семью. Он не писал ничего критического и не нарушал закон», — рассказал источник в журналистском сообществе. Ранее СМИ сообщали, что Влад Иваненко родом из Казахстана, жил в Перми восемь лет. Он окончил Пермский классический университет по специальности «Журналистика и массовые коммуникации». Не так давно его вид на жительство был аннулирован, после чего к журналисту пришли силовики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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