08 ноября 2023

Челябинец сбежал, не заплатив таксисту за поездку из Уфы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
Беглец не захотел оплачивать поездку из Уфы в Чебаркуль в размере 7,9 тысяч рублей Фото:

Мужчина доехал из Уфы до Чебаркуля (Челябинская область) на такси за 7,9 тысячи рублей, но в конечной точке отвлек водителя и, не заплатив, сбежал. Об этом 9 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«В дежурную часть обратился 61-летний таксист. Он сообщил, что отвез пассажира из Уфы в Чебаркуль. Стоимость поездки составила 7,9 тысячи рублей. Когда они доехали до адреса, молодой человек воспользовался доверчивостью таксиста и сбежал, не оплатив услугу», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники уголовного розыска, у которых были только имя и последние три цифры номера телефона предполагаемого злоумышленника, установили его личность. Им оказался 21-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Каслей.

Мужчину задержали в квартире его знакомой. Он признался, что изначально и не собирался платить. Когда автомобиль остановился у дома, молодой человек попросил дать ему зарядное устройство для телефона, чтобы произвести оплату онлайн. Когда таксист отвлекся, фигурант сбежал.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Он намерен возместить потерпевшему материальный ущерб.

Молодой человек с самого начала не планировал оплачивать услугу
Молодой человек с самого начала не планировал оплачивать услугу
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Мужчина доехал из Уфы до Чебаркуля (Челябинская область) на такси за 7,9 тысячи рублей, но в конечной точке отвлек водителя и, не заплатив, сбежал. Об этом 9 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «В дежурную часть обратился 61-летний таксист. Он сообщил, что отвез пассажира из Уфы в Чебаркуль. Стоимость поездки составила 7,9 тысячи рублей. Когда они доехали до адреса, молодой человек воспользовался доверчивостью таксиста и сбежал, не оплатив услугу», — уточнили в пресс-службе ведомства. Сотрудники уголовного розыска, у которых были только имя и последние три цифры номера телефона предполагаемого злоумышленника, установили его личность. Им оказался 21-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Каслей. Мужчину задержали в квартире его знакомой. Он признался, что изначально и не собирался платить. Когда автомобиль остановился у дома, молодой человек попросил дать ему зарядное устройство для телефона, чтобы произвести оплату онлайн. Когда таксист отвлекся, фигурант сбежал. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Он намерен возместить потерпевшему материальный ущерб.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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