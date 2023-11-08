Беглец не захотел оплачивать поездку из Уфы в Чебаркуль в размере 7,9 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мужчина доехал из Уфы до Чебаркуля (Челябинская область) на такси за 7,9 тысячи рублей, но в конечной точке отвлек водителя и, не заплатив, сбежал. Об этом 9 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«В дежурную часть обратился 61-летний таксист. Он сообщил, что отвез пассажира из Уфы в Чебаркуль. Стоимость поездки составила 7,9 тысячи рублей. Когда они доехали до адреса, молодой человек воспользовался доверчивостью таксиста и сбежал, не оплатив услугу», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники уголовного розыска, у которых были только имя и последние три цифры номера телефона предполагаемого злоумышленника, установили его личность. Им оказался 21-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Каслей.

Мужчину задержали в квартире его знакомой. Он признался, что изначально и не собирался платить. Когда автомобиль остановился у дома, молодой человек попросил дать ему зарядное устройство для телефона, чтобы произвести оплату онлайн. Когда таксист отвлекся, фигурант сбежал.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Он намерен возместить потерпевшему материальный ущерб.

Молодой человек с самого начала не планировал оплачивать услугу Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области