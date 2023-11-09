Стендап-комик опоздал на концерт в Тюмени из-за тумана в ЯНАО

Стендап-комик Гурам Амарян опоздал на концерт в Тюмени из-за тумана в Салехарде
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Комик Гурам Амарян не мог покинуть ЯНАО из-за нелетной погоды Фото:

Юморист Гурам Амарян не смог вовремя улететь в Тюмень из-за тумана в Салехарде (ЯНАО). О задержке рейса и переносе времени начала концертной программы артист сообщил в своем telegram-канале.

«Я еще в самолете, мы только сейчас будем взлетать в Тюмень из Салехарда. Ужас, вот вам и Север. Нам перенесли рейс три раза за день. Когда мы были в аэропорту, еще успевали на концерт. Но прямо в аэропорту нам снова задержали рейс из-за непогоды», — поделился Амарян.

Комик пожаловался на работников ямальского аэропорта. «У меня еще и чемодан почему-то забрали в багаж, хотя он у меня всегда в ручной клади был. Получается, что у меня нет вещей, в которых я буду выступать. Только то, в чем прилечу — в футболке и спортивках», — рассказал артист.

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Юморист Гурам Амарян не смог вовремя улететь в Тюмень из-за тумана в Салехарде (ЯНАО). О задержке рейса и переносе времени начала концертной программы артист сообщил в своем telegram-канале. «Я еще в самолете, мы только сейчас будем взлетать в Тюмень из Салехарда. Ужас, вот вам и Север. Нам перенесли рейс три раза за день. Когда мы были в аэропорту, еще успевали на концерт. Но прямо в аэропорту нам снова задержали рейс из-за непогоды», — поделился Амарян. Комик пожаловался на работников ямальского аэропорта. «У меня еще и чемодан почему-то забрали в багаж, хотя он у меня всегда в ручной клади был. Получается, что у меня нет вещей, в которых я буду выступать. Только то, в чем прилечу — в футболке и спортивках», — рассказал артист.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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