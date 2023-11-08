Директор оленеводческого хозяйства «Ярсалинское» Александр Сэротэтто получил медаль Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор оленеводческого хозяйства из Ямальского района ЯНАО Александр Сэротэтто награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин 8 ноября. Кроме этого, он присвоил почетные звания пятерым работникам газовых месторождений.

«За заслуги в области сельского хозяйства и долголетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени директора муниципального оленеводческого предприятия „Ярсалинское“ Александра Сэротэтто. За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности присвоить почетные звания „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ“ Вячеславу Беленькому, Сергею Гункину, Юрию Кирсанову, Сергею Наследникову. Почетное звание „Заслуженный энергетик РФ“ присвоить Александру Левченко», — сообщается в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Александр Сэротэтто начал трудовую деятельность в 1982 году, более сорока лет он проработал в совхозе «Ярсалинское», пройдя путь от оленевода до директора хозяйства. В 2016 году участвовал в ликвидации очага сибирской язвы, благодаря его работе поголовье скота выросло на треть, сообщал мэр Ямальского района Андрей Кугаевский в социальных сетях.

Пять ямальцев, получивших почетные звания, работают на месторождениях «Газпром добыча Ямбург». Среди них есть и управленцы, и люди рабочих профессий — электромонтер, машинист и слесарь по ремонту.

Ранее URA.RU рассказало, что Владимир Путин объявил благодарности отличившимся ямальцам. Их получили старшая медсестра и старший механик.

Александр Сэротэтто получил государственную награду Фото: страница Андрея Кугаевского, Вк — https://vk.com/wall609449956_3241