07 ноября 2023

Путин наградил механика и медсестру из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Путин поощрил благодарностями медсестру и механика из ЯНАО Фото:

В ЯНАО старший электромеханик Анатолий Шевченко и старшая медсестра Фавзия Сполитак отмечены благодарностями президента РФ Владимира Путина. Соответствующее распоряжение президент подписал 8 ноября.

«Объявить благодарность президента РФ старшей медицинской сестре поликлиники Салехардской ОКБ Фавзие Галямовне Сполитак. Объявить благодарность старшему электромеханику Сургутского регионального центра связи — филиала ОАО „Российские железные дороги“ Анатолию Дмитриевичу Шевченко, Ямало-Ненецкий автономный округ», — сообщается в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил государственные награды военнослужащим. Четырнадцать добровольцев получили медали «За храбрость» II степени.

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В ЯНАО старший электромеханик Анатолий Шевченко и старшая медсестра Фавзия Сполитак отмечены благодарностями президента РФ Владимира Путина. Соответствующее распоряжение президент подписал 8 ноября. «Объявить благодарность президента РФ старшей медицинской сестре поликлиники Салехардской ОКБ Фавзие Галямовне Сполитак. Объявить благодарность старшему электромеханику Сургутского регионального центра связи — филиала ОАО „Российские железные дороги“ Анатолию Дмитриевичу Шевченко, Ямало-Ненецкий автономный округ», — сообщается в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил государственные награды военнослужащим. Четырнадцать добровольцев получили медали «За храбрость» II степени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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