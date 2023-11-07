Путин наградил механика и медсестру из ЯНАО

В ЯНАО старший электромеханик Анатолий Шевченко и старшая медсестра Фавзия Сполитак отмечены благодарностями президента РФ Владимира Путина. Соответствующее распоряжение президент подписал 8 ноября.
«Объявить благодарность президента РФ старшей медицинской сестре поликлиники Салехардской ОКБ Фавзие Галямовне Сполитак. Объявить благодарность старшему электромеханику Сургутского регионального центра связи — филиала ОАО „Российские железные дороги“ Анатолию Дмитриевичу Шевченко, Ямало-Ненецкий автономный округ», — сообщается в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.
Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил государственные награды военнослужащим. Четырнадцать добровольцев получили медали «За храбрость» II степени.
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