Руководство «Свердловэнерго» пересадят на китайские автомобили за 30 млн рублей

09 ноября 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

На покупку автомобилей потратят 29,9 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания ПАО «Россети Урал» разместило закупку на право заключения договора на поставку легковых автомобилей для нужд филиала «Свердловэнерго». Энергетики планируют приобрести восемь черных транспортных средств за 29,9 млн рублей. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки». «Один внедорожник мощностью не более 300 л. с. с салоном из алькантары, выдвижными шторками для задних пассажиров, премиальной акустической системой, панорамной крышей. В ТС должна быть функция распознавания дорожных знаков и предотвращения столкновения при проезде перекрестков», — говорится в документе. Также в собственность «Свердловэнерго» приобретут семь седанов для руководителей среднего звена. Автомобили должны быть оснащены кожаным салоном, люком, адаптивным круиз-контролем, акустической системой Hi-End, системой кругового обзора и поиска автомобиля на парковке.

Компания ПАО «Россети Урал» разместило закупку на право заключения договора на поставку легковых автомобилей для нужд филиала «Свердловэнерго». Энергетики планируют приобрести восемь черных транспортных средств за 29,9 млн рублей. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки». «Один внедорожник мощностью не более 300 л. с. с салоном из алькантары, выдвижными шторками для задних пассажиров, премиальной акустической системой, панорамной крышей. В ТС должна быть функция распознавания дорожных знаков и предотвращения столкновения при проезде перекрестков», — говорится в документе. Также в собственность «Свердловэнерго» приобретут семь седанов для руководителей среднего звена. Автомобили должны быть оснащены кожаным салоном, люком, адаптивным круиз-контролем, акустической системой Hi-End, системой кругового обзора и поиска автомобиля на парковке.