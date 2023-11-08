08 ноября 2023

Екатеринбуржцы скупают новые зимние шины

Продажи зимних покрышек в Екатеринбурге выросли на треть
© Служба новостей «URA.RU»
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Шины. Тюмень, колеса, шины, резина, продажа шин
Оптимальной среднесуточной температурой для замены резины считается 5 градусов выше нуля Фото:

Продажи зимних покрышек в Екатеринбурге в этом сезоне выросли на 28% в сравнении с прошлым годом. При этом половина жителей города выбирает новую резину. Такой аналитикой с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе «Авито Товары».

«Спрос на новую резину среди екатеринбуржцев увеличился в два раза и составил 45%», — написано в сообщении. Спрос на подержанную резину уменьшился на 2%.

Чаще всего екатеринбуржцы выбирают шипованные зимние шины: они составляют 81% от общих продаж. Зимние нешипованные шины за прошедший месяц покупали на 44% чаще, чем годом ранее. Наиболее востребованными производителями покрышек в этом сезоне стали Nokian Tyres, Yokohama, Pirelli, Michelin, Bridgestone. Заметную динамику продаж показали азиатские марки: Kumho (+19,5% год к году), Triangle (+19,1%), Hankook (+54%).

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Продажи зимних покрышек в Екатеринбурге в этом сезоне выросли на 28% в сравнении с прошлым годом. При этом половина жителей города выбирает новую резину. Такой аналитикой с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе «Авито Товары». «Спрос на новую резину среди екатеринбуржцев увеличился в два раза и составил 45%», — написано в сообщении. Спрос на подержанную резину уменьшился на 2%. Чаще всего екатеринбуржцы выбирают шипованные зимние шины: они составляют 81% от общих продаж. Зимние нешипованные шины за прошедший месяц покупали на 44% чаще, чем годом ранее. Наиболее востребованными производителями покрышек в этом сезоне стали Nokian Tyres, Yokohama, Pirelli, Michelin, Bridgestone. Заметную динамику продаж показали азиатские марки: Kumho (+19,5% год к году), Triangle (+19,1%), Hankook (+54%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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