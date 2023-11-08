Екатеринбуржцы скупают новые зимние шины

Продажи зимних покрышек в Екатеринбурге выросли на треть

09 ноября 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Оптимальной среднесуточной температурой для замены резины считается 5 градусов выше нуля Фото: Денис Моргунов © URA.RU Продажи зимних покрышек в Екатеринбурге в этом сезоне выросли на 28% в сравнении с прошлым годом. При этом половина жителей города выбирает новую резину. Такой аналитикой с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе «Авито Товары». «Спрос на новую резину среди екатеринбуржцев увеличился в два раза и составил 45%», — написано в сообщении. Спрос на подержанную резину уменьшился на 2%. Чаще всего екатеринбуржцы выбирают шипованные зимние шины: они составляют 81% от общих продаж. Зимние нешипованные шины за прошедший месяц покупали на 44% чаще, чем годом ранее. Наиболее востребованными производителями покрышек в этом сезоне стали Nokian Tyres, Yokohama, Pirelli, Michelin, Bridgestone. Заметную динамику продаж показали азиатские марки: Kumho (+19,5% год к году), Triangle (+19,1%), Hankook (+54%).

Продажи зимних покрышек в Екатеринбурге в этом сезоне выросли на 28% в сравнении с прошлым годом. При этом половина жителей города выбирает новую резину. Такой аналитикой с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе «Авито Товары». «Спрос на новую резину среди екатеринбуржцев увеличился в два раза и составил 45%», — написано в сообщении. Спрос на подержанную резину уменьшился на 2%. Чаще всего екатеринбуржцы выбирают шипованные зимние шины: они составляют 81% от общих продаж. Зимние нешипованные шины за прошедший месяц покупали на 44% чаще, чем годом ранее. Наиболее востребованными производителями покрышек в этом сезоне стали Nokian Tyres, Yokohama, Pirelli, Michelin, Bridgestone. Заметную динамику продаж показали азиатские марки: Kumho (+19,5% год к году), Triangle (+19,1%), Hankook (+54%).