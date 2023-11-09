09 ноября 2023

Эксперты раскрыли, вырастут ли к Новому году цены на квартиры в Челябинске

Риелтор Шатрукова предупредила о предновогоднем скачке цен на жилье в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство РМК-Арены. Челябинск, недвижимость, недвижимость, металлоконструкция, жилье, металл, стройка, новостройка
В Челябинске наибольший рост цен на жилье ожидается к концу декабря Фото:

В Челябинске цены на недвижимость ощутимо вырастут в конце декабря 2023 года. И если до этого момента существенных изменений на рынке вторичного жилья не ожидается, на первичном рынке цены будут понемногу повышаться, сообщили URA.RU эксперты по недвижимости на челябинском рынке.

«Сейчас из-за роста ключевой ставки ЦБ РФ и ухудшения условий по ипотеке до 17% вырос ипотечный платеж на вторичном рынке, что соответственно сдержит рост цен на вторичную недвижимость. Но только до конца декабря 2023 года. Челябинская область попала в число регионов с самыми высокими темпами роста цен на жилье, так что с конца декабря этого года цены продолжат расти на всю недвижимость», — поделилась президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

По словам руководителя департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексея Найденова, на данный момент спрос на новое жилье растет, а на вторичное жилье, напротив, падает, и такая тенденция продолжится. Поэтому в ближайшее время будет стагнация или снижение стоимости на вторичном рынке, а цены на квартиры в новостройках будут понемногу расти по причине дефицита квартир в домах комфорт-класса, поскольку рынок недвижимости всегда гибко реагирует на изменения в экономике. При этом рост цен на первичное жилье, по мнению эксперта, наиболее ощутимо ускорится к концу декабря.

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В Челябинске цены на недвижимость ощутимо вырастут в конце декабря 2023 года. И если до этого момента существенных изменений на рынке вторичного жилья не ожидается, на первичном рынке цены будут понемногу повышаться, сообщили URA.RU эксперты по недвижимости на челябинском рынке. «Сейчас из-за роста ключевой ставки ЦБ РФ и ухудшения условий по ипотеке до 17% вырос ипотечный платеж на вторичном рынке, что соответственно сдержит рост цен на вторичную недвижимость. Но только до конца декабря 2023 года. Челябинская область попала в число регионов с самыми высокими темпами роста цен на жилье, так что с конца декабря этого года цены продолжат расти на всю недвижимость», — поделилась президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. По словам руководителя департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексея Найденова, на данный момент спрос на новое жилье растет, а на вторичное жилье, напротив, падает, и такая тенденция продолжится. Поэтому в ближайшее время будет стагнация или снижение стоимости на вторичном рынке, а цены на квартиры в новостройках будут понемногу расти по причине дефицита квартир в домах комфорт-класса, поскольку рынок недвижимости всегда гибко реагирует на изменения в экономике. При этом рост цен на первичное жилье, по мнению эксперта, наиболее ощутимо ускорится к концу декабря.
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