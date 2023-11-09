Эксперты раскрыли, вырастут ли к Новому году цены на квартиры в Челябинске

Риелтор Шатрукова предупредила о предновогоднем скачке цен на жилье в Челябинске

10 ноября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

В Челябинске наибольший рост цен на жилье ожидается к концу декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске цены на недвижимость ощутимо вырастут в конце декабря 2023 года. И если до этого момента существенных изменений на рынке вторичного жилья не ожидается, на первичном рынке цены будут понемногу повышаться, сообщили URA.RU эксперты по недвижимости на челябинском рынке. «Сейчас из-за роста ключевой ставки ЦБ РФ и ухудшения условий по ипотеке до 17% вырос ипотечный платеж на вторичном рынке, что соответственно сдержит рост цен на вторичную недвижимость. Но только до конца декабря 2023 года. Челябинская область попала в число регионов с самыми высокими темпами роста цен на жилье, так что с конца декабря этого года цены продолжат расти на всю недвижимость», — поделилась президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. По словам руководителя департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексея Найденова, на данный момент спрос на новое жилье растет, а на вторичное жилье, напротив, падает, и такая тенденция продолжится. Поэтому в ближайшее время будет стагнация или снижение стоимости на вторичном рынке, а цены на квартиры в новостройках будут понемногу расти по причине дефицита квартир в домах комфорт-класса, поскольку рынок недвижимости всегда гибко реагирует на изменения в экономике. При этом рост цен на первичное жилье, по мнению эксперта, наиболее ощутимо ускорится к концу декабря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске цены на недвижимость ощутимо вырастут в конце декабря 2023 года. И если до этого момента существенных изменений на рынке вторичного жилья не ожидается, на первичном рынке цены будут понемногу повышаться, сообщили URA.RU эксперты по недвижимости на челябинском рынке. «Сейчас из-за роста ключевой ставки ЦБ РФ и ухудшения условий по ипотеке до 17% вырос ипотечный платеж на вторичном рынке, что соответственно сдержит рост цен на вторичную недвижимость. Но только до конца декабря 2023 года. Челябинская область попала в число регионов с самыми высокими темпами роста цен на жилье, так что с конца декабря этого года цены продолжат расти на всю недвижимость», — поделилась президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. По словам руководителя департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексея Найденова, на данный момент спрос на новое жилье растет, а на вторичное жилье, напротив, падает, и такая тенденция продолжится. Поэтому в ближайшее время будет стагнация или снижение стоимости на вторичном рынке, а цены на квартиры в новостройках будут понемногу расти по причине дефицита квартир в домах комфорт-класса, поскольку рынок недвижимости всегда гибко реагирует на изменения в экономике. При этом рост цен на первичное жилье, по мнению эксперта, наиболее ощутимо ускорится к концу декабря.