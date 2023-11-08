08 ноября 2023

Тобольская мэрия отказалась комментировать идею о памятнике Инстасамке

© Служба новостей «URA.RU»
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Дарья Зотеева (Инстасамка) выразила желание установить собственный памятник на улицах родного города Фото:

Тобольская мэрия отказалась комментировать идею установки памятника Инстасамке (Дарье Зотеевой) в городе. Об этом URA.RU заявили в ответ на запрос.

«На эту тему никаких комментариев», — пояснили URA.RU в пресс-службе городской администрации. Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что Зотеева, являющаяся уроженкой Тюменской области, заявила о возможности появления такого памятника. Эта идея прозвучала в эфире популярного юмористического шоу.

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Тобольская мэрия отказалась комментировать идею установки памятника Инстасамке (Дарье Зотеевой) в городе. Об этом URA.RU заявили в ответ на запрос. «На эту тему никаких комментариев», — пояснили URA.RU в пресс-службе городской администрации. Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что Зотеева, являющаяся уроженкой Тюменской области, заявила о возможности появления такого памятника. Эта идея прозвучала в эфире популярного юмористического шоу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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