Тобольская мэрия отказалась комментировать идею о памятнике Инстасамке

09 ноября 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Дарья Зотеева (Инстасамка) выразила желание установить собственный памятник на улицах родного города Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тобольская мэрия отказалась комментировать идею установки памятника Инстасамке (Дарье Зотеевой) в городе. Об этом URA.RU заявили в ответ на запрос. «На эту тему никаких комментариев», — пояснили URA.RU в пресс-службе городской администрации. Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что Зотеева, являющаяся уроженкой Тюменской области, заявила о возможности появления такого памятника. Эта идея прозвучала в эфире популярного юмористического шоу.

Тобольская мэрия отказалась комментировать идею установки памятника Инстасамке (Дарье Зотеевой) в городе. Об этом URA.RU заявили в ответ на запрос. «На эту тему никаких комментариев», — пояснили URA.RU в пресс-службе городской администрации. Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что Зотеева, являющаяся уроженкой Тюменской области, заявила о возможности появления такого памятника. Эта идея прозвучала в эфире популярного юмористического шоу.