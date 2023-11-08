ФСБ задержала челябинца, финансировавшего террористические организации. Видео

09 ноября 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ выявили и задержали спонсора террористических организация Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске сотрудники УФСБ по региону совместно с коллегами из московского управления задержали местного жителя, подозреваемого в финансировании террористических организаций. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, мужчине предъявлено обвинение, он отправлен в СИЗО. «В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ по Челябинской области совместно с УФСБ по Москве и Московской области, выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Челябинска, причастного к финансированию терроризма. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются обстоятельства совершения преступления», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Предварительно было установлено, что в 2022—2023 годах челябинец перечислял деньги членам запрещенных в РФ международных террористических организаций. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). После предъявления обвинения мужчине избрали меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении его под стражу.

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону совместно с коллегами из московского управления задержали местного жителя, подозреваемого в финансировании террористических организаций. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, мужчине предъявлено обвинение, он отправлен в СИЗО. «В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ по Челябинской области совместно с УФСБ по Москве и Московской области, выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Челябинска, причастного к финансированию терроризма. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются обстоятельства совершения преступления», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Предварительно было установлено, что в 2022—2023 годах челябинец перечислял деньги членам запрещенных в РФ международных террористических организаций. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). После предъявления обвинения мужчине избрали меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении его под стражу.