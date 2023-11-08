08 ноября 2023

ФСБ задержала челябинца, финансировавшего террористические организации. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Сотрудники ФСБ выявили и задержали спонсора террористических организация Фото:

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону совместно с коллегами из московского управления задержали местного жителя, подозреваемого в финансировании террористических организаций. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, мужчине предъявлено обвинение, он отправлен в СИЗО.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ по Челябинской области совместно с УФСБ по Москве и Московской области, выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Челябинска, причастного к финансированию терроризма. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются обстоятельства совершения преступления», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Предварительно было установлено, что в 2022—2023 годах челябинец перечислял деньги членам запрещенных в РФ международных террористических организаций. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). После предъявления обвинения мужчине избрали меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении его под стражу.

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В Челябинске сотрудники УФСБ по региону совместно с коллегами из московского управления задержали местного жителя, подозреваемого в финансировании террористических организаций. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, мужчине предъявлено обвинение, он отправлен в СИЗО. «В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ по Челябинской области совместно с УФСБ по Москве и Московской области, выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Челябинска, причастного к финансированию терроризма. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются обстоятельства совершения преступления», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Предварительно было установлено, что в 2022—2023 годах челябинец перечислял деньги членам запрещенных в РФ международных террористических организаций. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). После предъявления обвинения мужчине избрали меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении его под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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