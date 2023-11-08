08 ноября 2023

Полпред Якушев помог «Сургутнефтегазу» найти поставщиков с Урала

© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред Якушев организовал день поставщика для «Сургутнефтегаза» Фото:

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев оказал содействие «Сургутнефтегазу» в поиске деловых партнеров на Урале. Официальный сайт полпредства сообщил, что Якушев стал инициатором дня поставщика для нефтяной компании в Сургуте, где представили продукцию предприятий Уральского региона.

«В Сургуте состоялся единый день поставщика ПАО „Сургутнефтегаз“ для уральских предприятий, который прошел по инициативе полномочного представителя Президента Владимира Якушева. Свою продукцию в рамках рабочих групп по семи направлениям презентовали 22 компании из регионов Уральского федерального округа», — указано в публикации сайта.

В итоговом совещании участвовали генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и директор департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга РФ Михаил Кузнецов. День поставщика стал продолжением серии встреч с нефтяными предприятиями: подобные мероприятия проводились для «Газпрома», «Лукойла» и «Сибура».

Полпред отметил, что уральские предприятия могут стать надежными партнерами для компаний нефтегазовой отрасли ХМАО. «Уральские производители способны обеспечить внутренние потребности нефтегазового сектора в качественной продукции. Для этого необходим постоянный диалог между заказчиками и поставщиками для уточнения номенклатуры, характеристик промышленной продукции, определения объемов поставок», — подчеркнул Якушев.

Ранее URA.RU писало, что помощник президента РФ Владимира Путина встретился с главой «Сургутнефтегаза» и губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Они обсудили текущую ситуацию в нефтяной отрасли.

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Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев оказал содействие «Сургутнефтегазу» в поиске деловых партнеров на Урале. Официальный сайт полпредства сообщил, что Якушев стал инициатором дня поставщика для нефтяной компании в Сургуте, где представили продукцию предприятий Уральского региона. «В Сургуте состоялся единый день поставщика ПАО „Сургутнефтегаз“ для уральских предприятий, который прошел по инициативе полномочного представителя Президента Владимира Якушева. Свою продукцию в рамках рабочих групп по семи направлениям презентовали 22 компании из регионов Уральского федерального округа», — указано в публикации сайта. В итоговом совещании участвовали генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и директор департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга РФ Михаил Кузнецов. День поставщика стал продолжением серии встреч с нефтяными предприятиями: подобные мероприятия проводились для «Газпрома», «Лукойла» и «Сибура». Полпред отметил, что уральские предприятия могут стать надежными партнерами для компаний нефтегазовой отрасли ХМАО. «Уральские производители способны обеспечить внутренние потребности нефтегазового сектора в качественной продукции. Для этого необходим постоянный диалог между заказчиками и поставщиками для уточнения номенклатуры, характеристик промышленной продукции, определения объемов поставок», — подчеркнул Якушев. Ранее URA.RU писало, что помощник президента РФ Владимира Путина встретился с главой «Сургутнефтегаза» и губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Они обсудили текущую ситуацию в нефтяной отрасли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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