Челябинец пойдет под суд за кражу рельсов и денег 20-летней давности

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Музей истории Трамвайно-троллейбусного управления. Екатеринбург, рельсы, тту, трамвайное депо, трамвай, музей истории трамвайно троллейбусного депо
Челябинец украл рельсы на миллионы рублей Фото:

Челябинца будут судить за кражу рельсов и денег в Кургане и Троицке на восемь миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили 9 ноября в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В 2003—2006 годах по сговору с охранниками склада и сотрудниками железнодорожных компаний мужчина трижды совершал хищения рельсов с главного материального склада Южно-Уральской железной дороги и территории локомотивного депо станции Курган, нанеся ущерб более семи миллионов рублей. Кроме того, он, злоупотребив доверием сотрудников депо, в 2003 году похитил денежные средства Троицкого вагонного депо на сумму свыше миллиона рублей», — уточнили в прокуратуре.

С тех пор мужчина скрывался от следствия. В отношении 55-летнего мужчины Челябинской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска.

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Челябинца будут судить за кражу рельсов и денег в Кургане и Троицке на восемь миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили 9 ноября в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «В 2003—2006 годах по сговору с охранниками склада и сотрудниками железнодорожных компаний мужчина трижды совершал хищения рельсов с главного материального склада Южно-Уральской железной дороги и территории локомотивного депо станции Курган, нанеся ущерб более семи миллионов рублей. Кроме того, он, злоупотребив доверием сотрудников депо, в 2003 году похитил денежные средства Троицкого вагонного депо на сумму свыше миллиона рублей», — уточнили в прокуратуре. С тех пор мужчина скрывался от следствия. В отношении 55-летнего мужчины Челябинской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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