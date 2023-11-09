Челябинец пойдет под суд за кражу рельсов и денег 20-летней давности

Челябинец украл рельсы на миллионы рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Челябинца будут судить за кражу рельсов и денег в Кургане и Троицке на восемь миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили 9 ноября в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В 2003—2006 годах по сговору с охранниками склада и сотрудниками железнодорожных компаний мужчина трижды совершал хищения рельсов с главного материального склада Южно-Уральской железной дороги и территории локомотивного депо станции Курган, нанеся ущерб более семи миллионов рублей. Кроме того, он, злоупотребив доверием сотрудников депо, в 2003 году похитил денежные средства Троицкого вагонного депо на сумму свыше миллиона рублей», — уточнили в прокуратуре.

С тех пор мужчина скрывался от следствия. В отношении 55-летнего мужчины Челябинской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска.