Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником

Казахстан является для России наиболее близким союзником. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.
«Россия считает Казахстан не просто союзником, а наиболее близким союзником», — сказал Путин в эфире телеканала Россия 24. Он добавил, что по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым будут подписаны документы, включая план совместных действий на ближайшие три года.
Путин посетил Казахстан с рабочим визитом 9 ноября. Ранее он рассказал о том, как развиваются двусторонние отношения стран. По его словам, партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и базируется на принципах взаимного уважения. URA.RU приводило главные заявления российского лидера о взаимоотношениях стран.
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