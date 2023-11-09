Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником

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Российско-киргизские переговоры. Бишкек., путин владимир
По итогам переговоров с Токаевым будут подписаны документы, заявил Путин Фото:

Казахстан является для России наиболее близким союзником. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

«Россия считает Казахстан не просто союзником, а наиболее близким союзником», — сказал Путин в эфире телеканала Россия 24. Он добавил, что по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым будут подписаны документы, включая план совместных действий на ближайшие три года.

Путин посетил Казахстан с рабочим визитом 9 ноября. Ранее он рассказал о том, как развиваются двусторонние отношения стран. По его словам, партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и базируется на принципах взаимного уважения. URA.RU приводило главные заявления российского лидера о взаимоотношениях стран.

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Казахстан является для России наиболее близким союзником. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин. «Россия считает Казахстан не просто союзником, а наиболее близким союзником», — сказал Путин в эфире телеканала Россия 24. Он добавил, что по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым будут подписаны документы, включая план совместных действий на ближайшие три года. Путин посетил Казахстан с рабочим визитом 9 ноября. Ранее он рассказал о том, как развиваются двусторонние отношения стран. По его словам, партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и базируется на принципах взаимного уважения. URA.RU приводило главные заявления российского лидера о взаимоотношениях стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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