Минсельхоз одобрил продажу алкоголя в России онлайн

Минсельхоз выступает в поддержку инициативы об онлайн-продаже алкоголя в России. С таким заявлением выступила заместитель министра сельского хозяйства РФ Марина Афонина.
«Мы полностью поддерживаем данную инициативу», — сказала Афонина в ходе выступления на Втором Российском винодельческом форуме, передает ТАСС. Она также добавила, что Минсельхоз и Минфин работали над законопроектом, которым утверждался эксперимент по продаже алкоголя через оператора российской почтовой связи «Почта России».
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Александр Спиридонов раскритиковал идею о продаже алкогольной продукции онлайн. По его мнению, в результате перехода существенной части продаж в интернет снизится прибыль обычных магазинов, что может стать причиной роста цен на «базовые социально значимые продукты», передает «МК». Он также добавил, что из-за этого повысится доступность алкоголя, и, как следствие его потребление.
Минсельхоз выступает в поддержку инициативы об онлайн-продаже алкоголя в России. С таким заявлением выступила заместитель министра сельского хозяйства РФ Марина Афонина. «Мы полностью поддерживаем данную инициативу», — сказала Афонина в ходе выступления на Втором Российском винодельческом форуме, передает ТАСС. Она также добавила, что Минсельхоз и Минфин работали над законопроектом, которым утверждался эксперимент по продаже алкоголя через оператора российской почтовой связи «Почта России». Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Александр Спиридонов раскритиковал идею о продаже алкогольной продукции онлайн. По его мнению, в результате перехода существенной части продаж в интернет снизится прибыль обычных магазинов, что может стать причиной роста цен на «базовые социально значимые продукты», передает «МК». Он также добавил, что из-за этого повысится доступность алкоголя, и, как следствие его потребление.