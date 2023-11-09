Минсельхоз одобрил продажу алкоголя в России онлайн

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены на пиво и колбасы. Курган, пиво, бутылки, алкоголь
Минсельхоз поддержал идею разрешить онлайн-продажу алкоголя в России Фото:

Минсельхоз выступает в поддержку инициативы об онлайн-продаже алкоголя в России. С таким заявлением выступила заместитель министра сельского хозяйства РФ Марина Афонина.

«Мы полностью поддерживаем данную инициативу», — сказала Афонина в ходе выступления на Втором Российском винодельческом форуме, передает ТАСС. Она также добавила, что Минсельхоз и Минфин работали над законопроектом, которым утверждался эксперимент по продаже алкоголя через оператора российской почтовой связи «Почта России».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Александр Спиридонов раскритиковал идею о продаже алкогольной продукции онлайн. По его мнению, в результате перехода существенной части продаж в интернет снизится прибыль обычных магазинов, что может стать причиной роста цен на «базовые социально значимые продукты», передает «МК». Он также добавил, что из-за этого повысится доступность алкоголя, и, как следствие его потребление.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минсельхоз выступает в поддержку инициативы об онлайн-продаже алкоголя в России. С таким заявлением выступила заместитель министра сельского хозяйства РФ Марина Афонина. «Мы полностью поддерживаем данную инициативу», — сказала Афонина в ходе выступления на Втором Российском винодельческом форуме, передает ТАСС. Она также добавила, что Минсельхоз и Минфин работали над законопроектом, которым утверждался эксперимент по продаже алкоголя через оператора российской почтовой связи «Почта России». Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Александр Спиридонов раскритиковал идею о продаже алкогольной продукции онлайн. По его мнению, в результате перехода существенной части продаж в интернет снизится прибыль обычных магазинов, что может стать причиной роста цен на «базовые социально значимые продукты», передает «МК». Он также добавил, что из-за этого повысится доступность алкоголя, и, как следствие его потребление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...