В МЧС предупредили пермяков о сильных ливнях

Дожди ожидаются на юге края
В Главном управлении МЧС РФ по Пермскому краю предупредили, что 10 ноября в регионе ожидается сильный дождь. Жителей попросили быть внимательными и осторожными.
«По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“ днем 10 ноября прогнозируется сильный дождь. Ливни пройдут на юге края», — сообщили в краевом управлении МЧС.
В ведомстве рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений. Пешеходов просят быть внимательными на дорогах.
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