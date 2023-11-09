В МЧС предупредили пермяков о сильных ливнях

Дожди ожидаются на юге края Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Главном управлении МЧС РФ по Пермскому краю предупредили, что 10 ноября в регионе ожидается сильный дождь. Жителей попросили быть внимательными и осторожными.

«По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“ днем 10 ноября прогнозируется сильный дождь. Ливни пройдут на юге края», — сообщили в краевом управлении МЧС.

В ведомстве рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений. Пешеходов просят быть внимательными на дорогах.