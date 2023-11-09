В МЧС предупредили пермяков о сильных ливнях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , погода, м5, непогода, плохая видимость, автотранспорт, трасса м5, ливень, дорога, дождь, метеоусловия
Дожди ожидаются на юге края Фото:

В Главном управлении МЧС РФ по Пермскому краю предупредили, что 10 ноября в регионе ожидается сильный дождь. Жителей попросили быть внимательными и осторожными.

«По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“ днем 10 ноября прогнозируется сильный дождь. Ливни пройдут на юге края», — сообщили в краевом управлении МЧС.

В ведомстве рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений. Пешеходов просят быть внимательными на дорогах.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Главном управлении МЧС РФ по Пермскому краю предупредили, что 10 ноября в регионе ожидается сильный дождь. Жителей попросили быть внимательными и осторожными. «По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“ днем 10 ноября прогнозируется сильный дождь. Ливни пройдут на юге края», — сообщили в краевом управлении МЧС. В ведомстве рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений. Пешеходов просят быть внимательными на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...