В Палестине сравнили число жертв с конфликтом на Украине

Последний месяц войны с Израилем унес больше жизней, чем конфликт на Украине, заявил Мухаммед Штайе
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
За прошедший месяц в Палестине погибло больше мирных жителей, чем за время украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр страны Мухаммад Штайе.
«Конфликт унес в Палестине за прошедший месяц больше жизней, чем за время конфликта на Украине», — заявил Штайе на гуманитарной конференции по сектору Газа в Париже, трансляция которой ведется на youtube-канале. Он подчеркнул, что данный показатель касается именно мирных жителей палестинского государства.
В результате обстрелов и бомбардировок армии Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа погибло более восьми тысяч палестинцев. Об этом сообщил минздрав Палестины.
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