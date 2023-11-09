В Палестине сравнили число жертв с конфликтом на Украине

Премьер Палестины: в войне с Израилем погибло больше, чем в конфликте на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Москва, траур, цветы, мемориал, траурные цветы, палестина, флаг палестины
Последний месяц войны с Израилем унес больше жизней, чем конфликт на Украине, заявил Мухаммед Штайе Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

За прошедший месяц в Палестине погибло больше мирных жителей, чем за время украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр страны Мухаммад Штайе.

«Конфликт унес в Палестине за прошедший месяц больше жизней, чем за время конфликта на Украине», — заявил Штайе на гуманитарной конференции по сектору Газа в Париже, трансляция которой ведется на youtube-канале. Он подчеркнул, что данный показатель касается именно мирных жителей палестинского государства.

В результате обстрелов и бомбардировок армии Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа погибло более восьми тысяч палестинцев. Об этом сообщил минздрав Палестины.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За прошедший месяц в Палестине погибло больше мирных жителей, чем за время украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр страны Мухаммад Штайе. «Конфликт унес в Палестине за прошедший месяц больше жизней, чем за время конфликта на Украине», — заявил Штайе на гуманитарной конференции по сектору Газа в Париже, трансляция которой ведется на youtube-канале. Он подчеркнул, что данный показатель касается именно мирных жителей палестинского государства. В результате обстрелов и бомбардировок армии Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа погибло более восьми тысяч палестинцев. Об этом сообщил минздрав Палестины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...