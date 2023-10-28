Минздрав Палестины раскрыл число погибших с начала войны с Израилем

За сутки число в Палестине погибло больше 300 человек
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
В результате обстрелов и бомбардировок армии Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа погибло более восемь тысяч палестинцев. Об этом сообщил минздрав Палестины.
«За сутки число жертв увеличилось более чем на 300», — передает сообщение ведомства телеканал
Ранее минздрав Палестины сообщал о пяти тысячах погибших и 15 тысячах раненых в Газе. Власти Израиля сообщали о более 1,3 тысячи погибших. Жертвами палестино-израильского конфликта стали 19 россиян.
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