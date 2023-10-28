Минздрав Палестины раскрыл число погибших с начала войны с Израилем

Минздрав Палестины: жертвами обстрелов ЦАХАЛ стали восемь тысяч палестинцев

29 октября 2023 в 04:37 Размер текста - 17 +

За сутки число в Палестине погибло больше 300 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В результате обстрелов и бомбардировок армии Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа погибло более восемь тысяч палестинцев. Об этом сообщил минздрав Палестины. «За сутки число жертв увеличилось более чем на 300», — передает сообщение ведомства телеканал Al Hadath . Ранее сообщалось о 7,7 тыс. погибших. Ранее минздрав Палестины сообщал о пяти тысячах погибших и 15 тысячах раненых в Газе. Власти Израиля сообщали о более 1,3 тысячи погибших. Жертвами палестино-израильского конфликта стали 19 россиян.

В результате обстрелов и бомбардировок армии Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа погибло более восемь тысяч палестинцев. Об этом сообщил минздрав Палестины. «За сутки число жертв увеличилось более чем на 300», — передает сообщение ведомства телеканал Al Hadath. Ранее сообщалось о 7,7 тыс. погибших. Ранее минздрав Палестины сообщал о пяти тысячах погибших и 15 тысячах раненых в Газе. Власти Израиля сообщали о более 1,3 тысячи погибших. Жертвами палестино-израильского конфликта стали 19 россиян.