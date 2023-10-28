28 октября 2023

Минздрав Палестины раскрыл число погибших с начала войны с Израилем

Минздрав Палестины: жертвами обстрелов ЦАХАЛ стали восемь тысяч палестинцев
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За сутки число в Палестине погибло больше 300 человек Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В результате обстрелов и бомбардировок армии Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа погибло более восемь тысяч палестинцев. Об этом сообщил минздрав Палестины.

«За сутки число жертв увеличилось более чем на 300», — передает сообщение ведомства телеканал Al Hadath. Ранее сообщалось о 7,7 тыс. погибших.

Ранее минздрав Палестины сообщал о пяти тысячах погибших и 15 тысячах раненых в Газе. Власти Израиля сообщали о более 1,3 тысячи погибших. Жертвами палестино-израильского конфликта стали 19 россиян.

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В результате обстрелов и бомбардировок армии Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа погибло более восемь тысяч палестинцев. Об этом сообщил минздрав Палестины. «За сутки число жертв увеличилось более чем на 300», — передает сообщение ведомства телеканал Al Hadath. Ранее сообщалось о 7,7 тыс. погибших. Ранее минздрав Палестины сообщал о пяти тысячах погибших и 15 тысячах раненых в Газе. Власти Израиля сообщали о более 1,3 тысячи погибших. Жертвами палестино-израильского конфликта стали 19 россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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