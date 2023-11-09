Родители беспокоятся за здоровье детей из-за тараканов в школьной столовой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родители учеников екатеринбургская школы №22, из которой массово уволились учителя, пожаловались на тараканов в столовой. По их мнению, подобные условия являются небезопасными для учащихся.

«Директор на школьном собрании ответил, что в столовой их нет, а вот родителям не до шуток. Дети тараканов приносят в портфелях. Видимо, дополнение к оценкам!» — сообщает telegram-канал 4 канал | Екатеринбург | Новости, ссылаясь на слова одной из родительниц.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в приемную директора образовательного учреждения. В учебном заведении заявили о том, что директор находится в отпуске. Об инциденте с тараканами в школе не знают.

Екатеринбургская школа №22 в сентябре оказалась в центре громкого скандала из-за массового увольнения педагогов. Родители возмутились сложившейся ситуацией и вышли на пикет. Директор школы Илья Смирнов сообщил, что массового увольнения учителей в учреждении нет. Позже городские власти заявили о том, что педагоги уволились из школы по собственному желанию.

Второй скандал вокруг школы №22 произошел накануне. Родители пожаловались на нехватку мест в раздевалке, из-за чего дети были вынуждены в мороз переодеваться на улице. В городской мэрии заявили о том, что мест хватает, но во избежание подобных ситуаций в учебном заведении усилили контроль за выходом детей из здания. Вся информация о ситуации вокруг школы на Уралмаше — в отдельном сюжете URA.RU.

Обновлено 09.11.2023, 16:37

В мэрии Екатеринбурга URA.RU заявили о том, что 31 октября 2023 года в школе была проведена плановая обработка от тараканов. «2 ноября в ходе проверки помещений школы насекомых не обнаружено. Дополнительная обработка назначена на 16.11.2023, так как повторная обработка возможна только через 2 недели. Проведена внеплановая генеральная уборка помещений», — отметили в пресс-службе.