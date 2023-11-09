Путин и Токаев подписали совместный план сотрудничества

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление Фото:

Президент России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев согласовали совместное заявление и план сотрудничества на 2024—2026 годы. Заявление было подписано в казахстанской столице Астане.

«Путин и Токаев в Астане подписали совместное заявление по итогам переговоров и план действий по сотрудничеству между РФ и Казахстаном на 2024—2026 годы», — передает содержание документа резолюции РИА Новости. Там добавили, что также министры минтуризма Казахстана и минспорта России подписали план развития сотрудничества на аналогичный период. Среди прочего, Москва и Астана заключили меморандум о сотрудничестве между министерствами энергетики для строительства нескольких ТЭЦ, сказано в документе.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев согласовали совместное заявление и план сотрудничества на 2024—2026 годы. Заявление было подписано в казахстанской столице Астане. «Путин и Токаев в Астане подписали совместное заявление по итогам переговоров и план действий по сотрудничеству между РФ и Казахстаном на 2024—2026 годы», — передает содержание документа резолюции РИА Новости. Там добавили, что также министры минтуризма Казахстана и минспорта России подписали план развития сотрудничества на аналогичный период. Среди прочего, Москва и Астана заключили меморандум о сотрудничестве между министерствами энергетики для строительства нескольких ТЭЦ, сказано в документе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...