Путин и Токаев подписали совместный план сотрудничества

Президент России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев согласовали совместное заявление и план сотрудничества на 2024—2026 годы. Заявление было подписано в казахстанской столице Астане.
«Путин и Токаев в Астане подписали совместное заявление по итогам переговоров и план действий по сотрудничеству между РФ и Казахстаном на 2024—2026 годы», — передает содержание документа резолюции РИА Новости. Там добавили, что также министры минтуризма Казахстана и минспорта России подписали план развития сотрудничества на аналогичный период. Среди прочего, Москва и Астана заключили меморандум о сотрудничестве между министерствами энергетики для строительства нескольких ТЭЦ, сказано в документе.
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