Российские военные в зоне СВО получат дроны-камикадзе «Жириновский»

Российским военнослужащим отправили 10 дронов-камикадзе «Жириновский» для использования в зоне СВО. Их передал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в рамках своего визита в Крым.
«Сегодня мы вручили дроны „Жириновский“. Это очень востребованный беспилотник на передовой, где это сегодня архиважно», — сказал Слуцкий, передает РИА Новости. Отмечается, что беспилотники будут применяться на херсонском направлении.
В зоне СВО появились модернизированные беспилотники, названные в честь покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Разработчики отмечают, что эти дроны прошли проверку в боевых условиях, а также могут летать в любую погоду. Дальность полета «Жириновский» достигает 12 километров, сообщает «Царьград».
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