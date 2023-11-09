Российские военные в зоне СВО получат дроны-камикадзе «Жириновский»

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В зону СВО передали 10 дронов-камикадзе «Жириновский» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российским военнослужащим отправили 10 дронов-камикадзе «Жириновский» для использования в зоне СВО. Их передал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в рамках своего визита в Крым.

«Сегодня мы вручили дроны „Жириновский“. Это очень востребованный беспилотник на передовой, где это сегодня архиважно», — сказал Слуцкий, передает РИА Новости. Отмечается, что беспилотники будут применяться на херсонском направлении.

В зоне СВО появились модернизированные беспилотники, названные в честь покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Разработчики отмечают, что эти дроны прошли проверку в боевых условиях, а также могут летать в любую погоду. Дальность полета «Жириновский» достигает 12 километров, сообщает «Царьград».

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Российским военнослужащим отправили 10 дронов-камикадзе «Жириновский» для использования в зоне СВО. Их передал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в рамках своего визита в Крым. «Сегодня мы вручили дроны „Жириновский“. Это очень востребованный беспилотник на передовой, где это сегодня архиважно», — сказал Слуцкий, передает РИА Новости. Отмечается, что беспилотники будут применяться на херсонском направлении. В зоне СВО появились модернизированные беспилотники, названные в честь покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Разработчики отмечают, что эти дроны прошли проверку в боевых условиях, а также могут летать в любую погоду. Дальность полета «Жириновский» достигает 12 километров, сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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