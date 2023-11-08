Житель ХМАО украл из магазина годовой запас дезодорантов и сливочного масла

В Нефтеюганске (ХМАО) сотрудники полиции задержали мужчину, который своровал в магазине 45 брикетов сливочного масла, 35 дезодорантов и 13 упаковок шампуня. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Об этом пресс-служба окружного УМВД сообщила в официальном telegram-канале.
«В дежурную часть ОМВД России по г. Нефтеюганску с заявлением о краже обратилась директор одного из сетевых магазинов города. Женщина сообщила, что неизвестный похитил 45 брикетов сливочного масла, 2 тюбика бальзама после бритья, 35 дезодорантов и 13 шампуней. Им оказался 43-летний неработающий, неоднократно судимый житель Нефтеюганска», — пояснили в telegram-канале ведомства. Личность мужчины установили с помощью камер видеонаблюдения. Он признался, что совершил кражу с целью перепродажи похищенного товара.
Ущерб, который нанес подозреваемый магазину, составил порядка 18 тысяч рублей. В отношении грабителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.
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