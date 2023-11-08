08 ноября 2023

Житель ХМАО украл из магазина годовой запас дезодорантов и сливочного масла

© Служба новостей «URA.RU»
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, сливочное масло
Югорчанин украл 45 пачек сливочного масла, чтобы перепродать Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) сотрудники полиции задержали мужчину, который своровал в магазине 45 брикетов сливочного масла, 35 дезодорантов и 13 упаковок шампуня. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Об этом пресс-служба окружного УМВД сообщила в официальном telegram-канале.

«В дежурную часть ОМВД России по г. Нефтеюганску с заявлением о краже обратилась директор одного из сетевых магазинов города. Женщина сообщила, что неизвестный похитил 45 брикетов сливочного масла, 2 тюбика бальзама после бритья, 35 дезодорантов и 13 шампуней. Им оказался 43-летний неработающий, неоднократно судимый житель Нефтеюганска», — пояснили в telegram-канале ведомства. Личность мужчины установили с помощью камер видеонаблюдения. Он признался, что совершил кражу с целью перепродажи похищенного товара.

Ущерб, который нанес подозреваемый магазину, составил порядка 18 тысяч рублей. В отношении грабителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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В Нефтеюганске (ХМАО) сотрудники полиции задержали мужчину, который своровал в магазине 45 брикетов сливочного масла, 35 дезодорантов и 13 упаковок шампуня. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Об этом пресс-служба окружного УМВД сообщила в официальном telegram-канале. «В дежурную часть ОМВД России по г. Нефтеюганску с заявлением о краже обратилась директор одного из сетевых магазинов города. Женщина сообщила, что неизвестный похитил 45 брикетов сливочного масла, 2 тюбика бальзама после бритья, 35 дезодорантов и 13 шампуней. Им оказался 43-летний неработающий, неоднократно судимый житель Нефтеюганска», — пояснили в telegram-канале ведомства. Личность мужчины установили с помощью камер видеонаблюдения. Он признался, что совершил кражу с целью перепродажи похищенного товара. Ущерб, который нанес подозреваемый магазину, составил порядка 18 тысяч рублей. В отношении грабителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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