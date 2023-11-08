Курганцев удивили установленные скамейки возле бензоколонки. Фото

09 ноября 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

В Кургане готовят новую зову отдыха для жителей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на поле рядом с шоссе Тюнина заметили несколько установленных лавочек с урнами. Жители удивлены, так как не понимают для чего они там установлены. Об этом сообщается в социальных сетях. «Может кто-то объяснит мне, зачем в поле на Тюнина столько лавочек с урнами? По одной из версий, там будут что-то строить», — указано в группе «Курган | курганские.ру» в социальной сети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службы мэрии Кургана. Журналисту ответили, что неподалеку от данной территории проходят велодорожка и лыжероллерная трасса, также рядом расположен магазин, куда заезжают жители близлежащих микрорайонов. Сообщается, что скамейки установлены, чтобы велосипедисты, спортсмены, а также посетители магазина, которые туда приезжают. Как пояснили корреспонденту, если жители выразят желание, администрация города рассмотрит вопрос о дальнейшем благоустройстве данной территории. Ранее URA.RU писало, что в Кургане рядом с Зауральским торговым домом поставили качели. Также к качелям перенесли автобусную остановку, где установили знак и новую разметку. На курганском поле появились скамейки с урнами Фото: группа «Курган | курганские.ру» в социальной сети «ВКонтакте»

В Кургане на поле рядом с шоссе Тюнина заметили несколько установленных лавочек с урнами. Жители удивлены, так как не понимают для чего они там установлены. Об этом сообщается в социальных сетях. «Может кто-то объяснит мне, зачем в поле на Тюнина столько лавочек с урнами? По одной из версий, там будут что-то строить», — указано в группе «Курган | курганские.ру» в социальной сети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службы мэрии Кургана. Журналисту ответили, что неподалеку от данной территории проходят велодорожка и лыжероллерная трасса, также рядом расположен магазин, куда заезжают жители близлежащих микрорайонов. Сообщается, что скамейки установлены, чтобы велосипедисты, спортсмены, а также посетители магазина, которые туда приезжают. Как пояснили корреспонденту, если жители выразят желание, администрация города рассмотрит вопрос о дальнейшем благоустройстве данной территории. Ранее URA.RU писало, что в Кургане рядом с Зауральским торговым домом поставили качели. Также к качелям перенесли автобусную остановку, где установили знак и новую разметку.