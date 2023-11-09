В Перми на пенсионера завели уголовное дело за призывы к экстремизму

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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, уголовный кодекс, суд, расследование, преступление
По мнению силовиков, мужчина нарушал закон общаясь в соцсетях Фото:

В отношении 74-летнего пенсионера из Перми возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете». Запрещенные выражения мужчина публиковал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», а также в комментариях под постами.

«Пермяк активно ведет свою личную страницу в соцсети „ВКонтакте“. Часто пишет посты и выражает свое мнение относительно происходящих событий. Мужчина активно публиковал посты об опасности вакцинации и излучениях вышек 5G. В июне 2029 года он опубликовал у себя на странице антисемитское высказывание, а в 2022 году в одном из сообществ в комментариях также призвал уничтожать людей определенной национальности», — сообщает telegram-канал «Кровавая барыня», принадлежащий журналистке Ксении Собчак.

Публикации пермяка привлекли внимание сотрудников правоохранительных органов. Экспертизу текстов пенсионера провели в Башкирии, а 8 ноября центр «Э» и УФСБ по Пермскому краю возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. URA.RU отправило запрос в пресс-службу пермского управления ФСБ.

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В отношении 74-летнего пенсионера из Перми возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете». Запрещенные выражения мужчина публиковал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», а также в комментариях под постами. «Пермяк активно ведет свою личную страницу в соцсети „ВКонтакте“. Часто пишет посты и выражает свое мнение относительно происходящих событий. Мужчина активно публиковал посты об опасности вакцинации и излучениях вышек 5G. В июне 2029 года он опубликовал у себя на странице антисемитское высказывание, а в 2022 году в одном из сообществ в комментариях также призвал уничтожать людей определенной национальности», — сообщает telegram-канал «Кровавая барыня», принадлежащий журналистке Ксении Собчак. Публикации пермяка привлекли внимание сотрудников правоохранительных органов. Экспертизу текстов пенсионера провели в Башкирии, а 8 ноября центр «Э» и УФСБ по Пермскому краю возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. URA.RU отправило запрос в пресс-службу пермского управления ФСБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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