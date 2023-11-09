В Перми на пенсионера завели уголовное дело за призывы к экстремизму

По мнению силовиков, мужчина нарушал закон общаясь в соцсетях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отношении 74-летнего пенсионера из Перми возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете». Запрещенные выражения мужчина публиковал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», а также в комментариях под постами.

«Пермяк активно ведет свою личную страницу в соцсети „ВКонтакте“. Часто пишет посты и выражает свое мнение относительно происходящих событий. Мужчина активно публиковал посты об опасности вакцинации и излучениях вышек 5G. В июне 2029 года он опубликовал у себя на странице антисемитское высказывание, а в 2022 году в одном из сообществ в комментариях также призвал уничтожать людей определенной национальности», — сообщает telegram-канал «Кровавая барыня», принадлежащий журналистке Ксении Собчак.

Публикации пермяка привлекли внимание сотрудников правоохранительных органов. Экспертизу текстов пенсионера провели в Башкирии, а 8 ноября центр «Э» и УФСБ по Пермскому краю возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. URA.RU отправило запрос в пресс-службу пермского управления ФСБ.