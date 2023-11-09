Челябинец устроил поножовщину в супермаркете

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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Челябинец напал с ножом на женщину Фото:

В Челябинске 9 ноября в одном из магазинов сети супермаркетов «Магнит» мужчина напал с ножом на женщину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, нападавший задержан. Предварительно, его жертвой стала сожительница.

«На место незамедлительно был направлен ближайший экипаж полка ППС. Прибывшие стражи порядка обезвредили и задержали нападавшего. Пострадавшая женщина госпитализирована. Предварительно, нападавшим является ее сожитель», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской полиции.

В ведомстве отметили, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Опрашиваются свидетели и очевидцы противоправного деяния. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В последующем по факту преступления будем принято процессуальное решение.

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В Челябинске 9 ноября в одном из магазинов сети супермаркетов «Магнит» мужчина напал с ножом на женщину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, нападавший задержан. Предварительно, его жертвой стала сожительница. «На место незамедлительно был направлен ближайший экипаж полка ППС. Прибывшие стражи порядка обезвредили и задержали нападавшего. Пострадавшая женщина госпитализирована. Предварительно, нападавшим является ее сожитель», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской полиции. В ведомстве отметили, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Опрашиваются свидетели и очевидцы противоправного деяния. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В последующем по факту преступления будем принято процессуальное решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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