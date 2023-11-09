Челябинец устроил поножовщину в супермаркете

В Челябинске 9 ноября в одном из магазинов сети супермаркетов «Магнит» мужчина напал с ножом на женщину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, нападавший задержан. Предварительно, его жертвой стала сожительница.
«На место незамедлительно был направлен ближайший экипаж полка ППС. Прибывшие стражи порядка обезвредили и задержали нападавшего. Пострадавшая женщина госпитализирована. Предварительно, нападавшим является ее сожитель», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской полиции.
В ведомстве отметили, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Опрашиваются свидетели и очевидцы противоправного деяния. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В последующем по факту преступления будем принято процессуальное решение.
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