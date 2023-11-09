Женщина из курганской деревни призналась в убийстве сожителя

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Перед убийством сожителя женщина распивала с ним алкоголь и поссорилась Фото:

Женщина из деревни Шемелино Юргамышского муниципального округа Курганской области сообщила полиции о том, что убила своего сожителя. Мужчина и женщина перед происшествием распивали алкоголь. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«После совместного распития алкогольных напитков женщина нанесла потерпевшему взятым на месте происшествия ножом удар в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Впоследствии женщина сообщила о совершенном преступлении в правоохранительные органы», — написано на сайте местного СУ СК.

По данным СУ СК, тридцатидвухлетняя женщина подозревается в убийстве тридцатипятилетнего мужчины. Также уточняется, что она совершила убийство в результате ссоры, которая возникла между сожителями.

Ранее URA.RU писало, что житель курганского региона убил своего родственника, выстрелив самодельными патронами. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет тюрьмы.

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Женщина из деревни Шемелино Юргамышского муниципального округа Курганской области сообщила полиции о том, что убила своего сожителя. Мужчина и женщина перед происшествием распивали алкоголь. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «После совместного распития алкогольных напитков женщина нанесла потерпевшему взятым на месте происшествия ножом удар в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Впоследствии женщина сообщила о совершенном преступлении в правоохранительные органы», — написано на сайте местного СУ СК. По данным СУ СК, тридцатидвухлетняя женщина подозревается в убийстве тридцатипятилетнего мужчины. Также уточняется, что она совершила убийство в результате ссоры, которая возникла между сожителями. Ранее URA.RU писало, что житель курганского региона убил своего родственника, выстрелив самодельными патронами. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет тюрьмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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