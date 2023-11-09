Женщина из курганской деревни призналась в убийстве сожителя

Перед убийством сожителя женщина распивала с ним алкоголь и поссорилась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Женщина из деревни Шемелино Юргамышского муниципального округа Курганской области сообщила полиции о том, что убила своего сожителя. Мужчина и женщина перед происшествием распивали алкоголь. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«После совместного распития алкогольных напитков женщина нанесла потерпевшему взятым на месте происшествия ножом удар в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Впоследствии женщина сообщила о совершенном преступлении в правоохранительные органы», — написано на сайте местного СУ СК.

По данным СУ СК, тридцатидвухлетняя женщина подозревается в убийстве тридцатипятилетнего мужчины. Также уточняется, что она совершила убийство в результате ссоры, которая возникла между сожителями.

Ранее URA.RU писало, что житель курганского региона убил своего родственника, выстрелив самодельными патронами. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет тюрьмы.