Женщина из курганской деревни призналась в убийстве сожителя

Женщина из деревни Шемелино Юргамышского муниципального округа Курганской области сообщила полиции о том, что убила своего сожителя. Мужчина и женщина перед происшествием распивали алкоголь. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Курганской области.
«После совместного распития алкогольных напитков женщина нанесла потерпевшему взятым на месте происшествия ножом удар в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Впоследствии женщина сообщила о совершенном преступлении в правоохранительные органы», — написано на сайте местного СУ СК.
По данным СУ СК, тридцатидвухлетняя женщина подозревается в убийстве тридцатипятилетнего мужчины. Также уточняется, что она совершила убийство в результате ссоры, которая возникла между сожителями.
Ранее URA.RU писало, что житель курганского региона убил своего родственника, выстрелив самодельными патронами. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет тюрьмы.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.