Свердловских следователей заставили активнее бороться с коррупцией

Решение было принято на заседании коллегии СК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловских следователей заставили активнее работать с полицией, чтобы раскрывать коррупционные, налоговые и экономические преступления. Такая задача была поставлена на заседании коллегии СК по Свердловской области, которое проводил и. о. главы регионального ведомства Анатолий Надбитов.

«От руководителей структурных подразделений аппарата следственного управления, городских, районных, межрайонных следственных отделов потребовано активизировать взаимодействие с другими правоохранительными органами по выявлению коррупционных, налоговых и экономических преступлений. Также нужно добиваться возмещения ущерба пострадавшим от преступных посягательств», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отдельная часть заседания была посвящена блоку вопросов, связанных с расследованием преступлений, которые совершают мигранты. Глава СКР Александр Бастрыкин сообщал, что Свердловская область входит в топ регионов с высоким процентом этнической преступности. Поэтому теперь расследованию таких преступлений будут уделять повышенное внимание, отметили в СК.

Ранее агентство сообщало, что в Свердловской области может появиться спецподразделение по вопросам расследования преступлений в сфере миграции. О необходимости такого отдела заявлял Бастрыкин.