Свердловским следователям поставили важную задачу после заявлений Бастрыкина

В свердловском СК сделали приоритет на расследования преступлений мигрантов

Заседание коллегии провел Анатолий Надбитов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Расследованию преступлений, которые совершили мигранты в Свердловской области, будут уделять повышенное внимание. Об этом сообщили на заседании коллегии Следственного комитета по Свердловской области.

Глава СКР Александр Бастрыкин недоволен ростом числа преступлений, которые совершают мигранты в России. В конце октября он заявил, что Свердловская область входит в список городов с высоким процентом этнической преступности. Также, по его словам, в регионе может появиться спецподразделение по вопросам расследования преступлений в сфере миграции.

«На заседании коллегии отмечено, что руководство СКР уделяет повышенное внимание защите прав граждан в ситуациях, связанных с аварийным жильем, обеспечением жилыми помещениями детей-сирот, ятрогенными преступлениями и раскрытию преступлений мигрантов. Поэтому руководителям территориальных следственных отделов поручено рассматривать эти направления деятельности как приоритетные», — сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.