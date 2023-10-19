19 октября 2023

Бастрыкин: преступность мигрантов наиболее активна в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Этническая преступность наиболее распространена в крупных городах, считает Александр Бастрыкин Фото:

Наибольшее количество этнической преступности происходит в Свердловской области. Об этом заявил глава СКР Александр Бастрыкин во время военно-научной конференции Клуба военачальников России.

«Этническая преступность наиболее активно проявляет себя в крупных городах. Самыми привлекательными для миграционных потоков являются Московский регион, Санкт-Петербург, Иркутская, Свердловская и Новосибирская области, а также Краснодарский край», — передает слова Александра Бастрыкин пресс-служба ведомства.

Также он сообщил, что в настоящее время отсутствуют предпосылки к сокращению преступности мигрантов, подтвердив заявление статистическими данными. «Количество совершаемых ими преступлений в России по сравнению с 2022 годом выросло, достигнув отметки в 31 тысячу», — добавил председатель СКР.

Ранее URA.RU писало, что в Верхней Пышме сотрудники полиции устроили облаву на мигрантов. Проверка документов происходила на территории каабы «Медная мечеть им. имама Исмаила аль-Бухари», что возмутило мусульман. В ГУ МВД по Свердловской области отметили, что права верующих силовики не нарушили, так как рейд начался после завершения молитвы.

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Наибольшее количество этнической преступности происходит в Свердловской области. Об этом заявил глава СКР Александр Бастрыкин во время военно-научной конференции Клуба военачальников России. «Этническая преступность наиболее активно проявляет себя в крупных городах. Самыми привлекательными для миграционных потоков являются Московский регион, Санкт-Петербург, Иркутская, Свердловская и Новосибирская области, а также Краснодарский край», — передает слова Александра Бастрыкин пресс-служба ведомства. Также он сообщил, что в настоящее время отсутствуют предпосылки к сокращению преступности мигрантов, подтвердив заявление статистическими данными. «Количество совершаемых ими преступлений в России по сравнению с 2022 годом выросло, достигнув отметки в 31 тысячу», — добавил председатель СКР. Ранее URA.RU писало, что в Верхней Пышме сотрудники полиции устроили облаву на мигрантов. Проверка документов происходила на территории каабы «Медная мечеть им. имама Исмаила аль-Бухари», что возмутило мусульман. В ГУ МВД по Свердловской области отметили, что права верующих силовики не нарушили, так как рейд начался после завершения молитвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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