Бастрыкин: преступность мигрантов наиболее активна в Свердловской области

20 октября 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

Этническая преступность наиболее распространена в крупных городах, считает Александр Бастрыкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Наибольшее количество этнической преступности происходит в Свердловской области. Об этом заявил глава СКР Александр Бастрыкин во время военно-научной конференции Клуба военачальников России. «Этническая преступность наиболее активно проявляет себя в крупных городах. Самыми привлекательными для миграционных потоков являются Московский регион, Санкт-Петербург, Иркутская, Свердловская и Новосибирская области, а также Краснодарский край», — передает слова Александра Бастрыкин пресс-служба ведомства. Также он сообщил, что в настоящее время отсутствуют предпосылки к сокращению преступности мигрантов, подтвердив заявление статистическими данными. «Количество совершаемых ими преступлений в России по сравнению с 2022 годом выросло, достигнув отметки в 31 тысячу», — добавил председатель СКР. Ранее URA.RU писало, что в Верхней Пышме сотрудники полиции устроили облаву на мигрантов. Проверка документов происходила на территории каабы «Медная мечеть им. имама Исмаила аль-Бухари», что возмутило мусульман. В ГУ МВД по Свердловской области отметили, что права верующих силовики не нарушили, так как рейд начался после завершения молитвы.

Наибольшее количество этнической преступности происходит в Свердловской области. Об этом заявил глава СКР Александр Бастрыкин во время военно-научной конференции Клуба военачальников России. «Этническая преступность наиболее активно проявляет себя в крупных городах. Самыми привлекательными для миграционных потоков являются Московский регион, Санкт-Петербург, Иркутская, Свердловская и Новосибирская области, а также Краснодарский край», — передает слова Александра Бастрыкин пресс-служба ведомства. Также он сообщил, что в настоящее время отсутствуют предпосылки к сокращению преступности мигрантов, подтвердив заявление статистическими данными. «Количество совершаемых ими преступлений в России по сравнению с 2022 годом выросло, достигнув отметки в 31 тысячу», — добавил председатель СКР. Ранее URA.RU писало, что в Верхней Пышме сотрудники полиции устроили облаву на мигрантов. Проверка документов происходила на территории каабы «Медная мечеть им. имама Исмаила аль-Бухари», что возмутило мусульман. В ГУ МВД по Свердловской области отметили, что права верующих силовики не нарушили, так как рейд начался после завершения молитвы.