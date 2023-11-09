Дети Кадырова получили очередные госнаграды

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Дети Рамзана Кадырова удостоены ордена «Даймехкан Сий» Фото:

Дети главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, включая Ахмата, Эли и Адама, были награждены орденом «Даймехкан Сий» (Честь Отечества). Об этом рассказал министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Дети Рамзана Кадырова Ахмат, Эли и Адам награждены орденом «Даймехкан Сий», — написал Дудаев в своем telegram-канале. Он добавил, что награжденные являются примером для молодого поколения, отличаются знанием религии, освоением Корана, достижениями в учебе, спорте и общественной деятельности.

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Дети главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, включая Ахмата, Эли и Адама, были награждены орденом «Даймехкан Сий» (Честь Отечества). Об этом рассказал министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «Дети Рамзана Кадырова Ахмат, Эли и Адам награждены орденом «Даймехкан Сий», — написал Дудаев в своем telegram-канале. Он добавил, что награжденные являются примером для молодого поколения, отличаются знанием религии, освоением Корана, достижениями в учебе, спорте и общественной деятельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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