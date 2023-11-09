Дети Кадырова получили очередные госнаграды

Дети Рамзана Кадырова удостоены ордена «Даймехкан Сий»
Дети главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, включая Ахмата, Эли и Адама, были награждены орденом «Даймехкан Сий» (Честь Отечества). Об этом рассказал министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«Дети Рамзана Кадырова Ахмат, Эли и Адам награждены орденом «Даймехкан Сий», —
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