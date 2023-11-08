Вахтовиков из ХМАО зовут в Москву мыть самолеты за 300 тысяч рублей

09 ноября 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

В среднем мойщики самолетов из ХМАО получают в Москве шесть тысяч рублей за смену Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Вахтовиков из ХМАО зовут работать мойщиками самолетов в столице, обещая за вахту 300 тысяч рублей. В компании, набирающей персонал, сообщили, что оплата зависит от количества вымытых за смену самолетов. «Необходим вахтовый персонал в аэропорты Москвы для мытья самолетов. За вход на смену платим 3,5 тысячи рублей, к этому тарифу прибавляется выработка за объем работы, которая зависит от количества вымытых самолетов: таким образом за 60 дней вахты можно заработать больше 300 тысяч рублей», — сообщили в компании. Работодатель официально трудоустраивает сотрудников, предоставляет бесплатное жилье, питание и спецодежду. Режим работы соискатель может выбрать по своему усмотрению: вахту от 15 до 120 дней, количество выходных в неделю. Компания готова частично компенсировать стоимость проезда до Москвы при предъявлении билетов. Ранее URA.RU писало, что вахтовиков из ХМАО приглашают работать на завод по производству автомобилей HAVAL. Компания берет сотрудников без опыта работы и обещает платить от 200 тысяч рублей.

Вахтовиков из ХМАО зовут работать мойщиками самолетов в столице, обещая за вахту 300 тысяч рублей. В компании, набирающей персонал, сообщили, что оплата зависит от количества вымытых за смену самолетов. «Необходим вахтовый персонал в аэропорты Москвы для мытья самолетов. За вход на смену платим 3,5 тысячи рублей, к этому тарифу прибавляется выработка за объем работы, которая зависит от количества вымытых самолетов: таким образом за 60 дней вахты можно заработать больше 300 тысяч рублей», — сообщили в компании. Работодатель официально трудоустраивает сотрудников, предоставляет бесплатное жилье, питание и спецодежду. Режим работы соискатель может выбрать по своему усмотрению: вахту от 15 до 120 дней, количество выходных в неделю. Компания готова частично компенсировать стоимость проезда до Москвы при предъявлении билетов. Ранее URA.RU писало, что вахтовиков из ХМАО приглашают работать на завод по производству автомобилей HAVAL. Компания берет сотрудников без опыта работы и обещает платить от 200 тысяч рублей.