Челябинку обвинили в смерти младенца

В Челябинске женщину обвинили в смерти своего новорожденного ребенка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
«Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР.
По данным URA.RU, женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ). Она задержана. Вскоре ей должны избрать меру пресечения.
Трагедия произошла в начале октября. Тело мальчика, которому исполнилось всего три дня с момента рождения, нашли в палате матери. По предварительным данным, ребенок погиб, захлебнувшись во время кормления.
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