Челябинку обвинили в смерти младенца

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Уголовный кодекс и наручники. Челябинск, уголовное дело, силовики, тюрьма, наказание, обвинение, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, наручники, задержание
В отношении челябинки возбуждено уголовное дело Фото:

В Челябинске женщину обвинили в смерти своего новорожденного ребенка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

«Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР.

По данным URA.RU, женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ). Она задержана. Вскоре ей должны избрать меру пресечения.

Трагедия произошла в начале октября. Тело мальчика, которому исполнилось всего три дня с момента рождения, нашли в палате матери. По предварительным данным, ребенок погиб, захлебнувшись во время кормления.

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В Челябинске женщину обвинили в смерти своего новорожденного ребенка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. «Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР. По данным URA.RU, женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ). Она задержана. Вскоре ей должны избрать меру пресечения. Трагедия произошла в начале октября. Тело мальчика, которому исполнилось всего три дня с момента рождения, нашли в палате матери. По предварительным данным, ребенок погиб, захлебнувшись во время кормления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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