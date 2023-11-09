Челябинку обвинили в смерти младенца

09 ноября 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

В отношении челябинки возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске женщину обвинили в смерти своего новорожденного ребенка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. «Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР. По данным URA.RU, женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ). Она задержана. Вскоре ей должны избрать меру пресечения. Трагедия произошла в начале октября. Тело мальчика, которому исполнилось всего три дня с момента рождения, нашли в палате матери. По предварительным данным, ребенок погиб, захлебнувшись во время кормления.

В Челябинске женщину обвинили в смерти своего новорожденного ребенка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. «Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР. По данным URA.RU, женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ). Она задержана. Вскоре ей должны избрать меру пресечения. Трагедия произошла в начале октября. Тело мальчика, которому исполнилось всего три дня с момента рождения, нашли в палате матери. По предварительным данным, ребенок погиб, захлебнувшись во время кормления.