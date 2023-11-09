09 ноября 2023

В Тюмени представят театральную премьеру о «трудной» жизни подростков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогодняя иллюминация. Тюмень, театр, тюменский драматический театр, тбдт, тюменский театр
Премьера состоится в малом зале тюменского драмтеатра Фото:

В Тюменском драматическом театре пройдут премьерные показы спектакля про подростков «Церковь Пресвятого Макчикена». Афиша представлена на сайте заведения. В центре сюжета — шесть подростков, рассказывающих о трудностях своей жизни.

«Каждую неделю шесть подростков собираются после школы, чтобы обсудить важные вопросы: друзей, родителей, планы, любовь. У каждого свой голос и свои сомнения. В их жизни много страхов, переживаний, рассказать о которых можно только друг другу. Но в чем-то сложно признаться даже самым близким друзьям, особенно когда все могут слушать, но не каждый готов услышать», — указано в анонсе спектакля.

Создатель пьесы — молодой драматург Мария Малухина. В 2019 году постановка стала лауреатом конкурса современной драматургии «Ремарка» в номинации для детей и подростков в 2019 году. В Тюмени премьерные показы состоятся в конце ноября.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменском драматическом театре пройдут премьерные показы спектакля про подростков «Церковь Пресвятого Макчикена». Афиша представлена на сайте заведения. В центре сюжета — шесть подростков, рассказывающих о трудностях своей жизни. «Каждую неделю шесть подростков собираются после школы, чтобы обсудить важные вопросы: друзей, родителей, планы, любовь. У каждого свой голос и свои сомнения. В их жизни много страхов, переживаний, рассказать о которых можно только друг другу. Но в чем-то сложно признаться даже самым близким друзьям, особенно когда все могут слушать, но не каждый готов услышать», — указано в анонсе спектакля. Создатель пьесы — молодой драматург Мария Малухина. В 2019 году постановка стала лауреатом конкурса современной драматургии «Ремарка» в номинации для детей и подростков в 2019 году. В Тюмени премьерные показы состоятся в конце ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...