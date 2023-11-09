В Тюмени представят театральную премьеру о «трудной» жизни подростков

Премьера состоится в малом зале тюменского драмтеатра Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменском драматическом театре пройдут премьерные показы спектакля про подростков «Церковь Пресвятого Макчикена». Афиша представлена на сайте заведения. В центре сюжета — шесть подростков, рассказывающих о трудностях своей жизни.

«Каждую неделю шесть подростков собираются после школы, чтобы обсудить важные вопросы: друзей, родителей, планы, любовь. У каждого свой голос и свои сомнения. В их жизни много страхов, переживаний, рассказать о которых можно только друг другу. Но в чем-то сложно признаться даже самым близким друзьям, особенно когда все могут слушать, но не каждый готов услышать», — указано в анонсе спектакля.

Создатель пьесы — молодой драматург Мария Малухина. В 2019 году постановка стала лауреатом конкурса современной драматургии «Ремарка» в номинации для детей и подростков в 2019 году. В Тюмени премьерные показы состоятся в конце ноября.