Свердловский депутат Госдумы напомнил о жалобе на активиста, уехавшего в Грузию

Альшевских просит проверить активиста Шепелева на экстремизм
© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Екатеринбург, альшевских андрей, портрет
Андрей Альшевских (на фото) обратился к областному прокурору Фото:

Свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских напомнил, что жаловался областному прокурору Борису Крылову на уехавшего в Грузию политического активиста Рафаила Шепелева. Поводом стала информация об экстрадиции последнего в Россию.

«В отношении экстремистов, сбежавших за границу, главное — набраться терпения. Рано или поздно они вернутся домой и ответят за деяния. Сколько веревочке ни виться, а конец будет. Раз за разом убеждаюсь в народной мудрости», — написал депутат в своем telegam-канале.

Шепелев известен тем, что неоднократно участвовал в различных протестных акциях в Екатеринбурге. В конце 2021 года эмигрировал в Грузию. По данным некоторых СМИ, сейчас он экстрадирован в Россию и задержан по подозрению в совершении преступления, связанного с экстремизмом (официальных комментариев СКР не дает). По данным источников URA.RU, именно из-за информации о нахождении Шепелева в РФ Альшевских решил напомнить о том, что ранее уже писал жалобы на него. Сам депутат оказался недоступен для звонка.

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Свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских напомнил, что жаловался областному прокурору Борису Крылову на уехавшего в Грузию политического активиста Рафаила Шепелева. Поводом стала информация об экстрадиции последнего в Россию. «В отношении экстремистов, сбежавших за границу, главное — набраться терпения. Рано или поздно они вернутся домой и ответят за деяния. Сколько веревочке ни виться, а конец будет. Раз за разом убеждаюсь в народной мудрости», — написал депутат в своем telegam-канале. Шепелев известен тем, что неоднократно участвовал в различных протестных акциях в Екатеринбурге. В конце 2021 года эмигрировал в Грузию. По данным некоторых СМИ, сейчас он экстрадирован в Россию и задержан по подозрению в совершении преступления, связанного с экстремизмом (официальных комментариев СКР не дает). По данным источников URA.RU, именно из-за информации о нахождении Шепелева в РФ Альшевских решил напомнить о том, что ранее уже писал жалобы на него. Сам депутат оказался недоступен для звонка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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