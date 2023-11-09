Свердловский депутат Госдумы напомнил о жалобе на активиста, уехавшего в Грузию

Альшевских просит проверить активиста Шепелева на экстремизм

09 ноября 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Андрей Альшевских (на фото) обратился к областному прокурору Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских напомнил, что жаловался областному прокурору Борису Крылову на уехавшего в Грузию политического активиста Рафаила Шепелева. Поводом стала информация об экстрадиции последнего в Россию. «В отношении экстремистов, сбежавших за границу, главное — набраться терпения. Рано или поздно они вернутся домой и ответят за деяния. Сколько веревочке ни виться, а конец будет. Раз за разом убеждаюсь в народной мудрости», — написал депутат в своем telegam-канале. Шепелев известен тем, что неоднократно участвовал в различных протестных акциях в Екатеринбурге. В конце 2021 года эмигрировал в Грузию. По данным некоторых СМИ, сейчас он экстрадирован в Россию и задержан по подозрению в совершении преступления, связанного с экстремизмом (официальных комментариев СКР не дает). По данным источников URA.RU, именно из-за информации о нахождении Шепелева в РФ Альшевских решил напомнить о том, что ранее уже писал жалобы на него. Сам депутат оказался недоступен для звонка.

Свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских напомнил, что жаловался областному прокурору Борису Крылову на уехавшего в Грузию политического активиста Рафаила Шепелева. Поводом стала информация об экстрадиции последнего в Россию. «В отношении экстремистов, сбежавших за границу, главное — набраться терпения. Рано или поздно они вернутся домой и ответят за деяния. Сколько веревочке ни виться, а конец будет. Раз за разом убеждаюсь в народной мудрости», — написал депутат в своем telegam-канале. Шепелев известен тем, что неоднократно участвовал в различных протестных акциях в Екатеринбурге. В конце 2021 года эмигрировал в Грузию. По данным некоторых СМИ, сейчас он экстрадирован в Россию и задержан по подозрению в совершении преступления, связанного с экстремизмом (официальных комментариев СКР не дает). По данным источников URA.RU, именно из-за информации о нахождении Шепелева в РФ Альшевских решил напомнить о том, что ранее уже писал жалобы на него. Сам депутат оказался недоступен для звонка.