Родители пожаловались на нашествие тараканов в тюменской школе. Фото

10 ноября 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

Регулярная дезинсекция школы не помогает в борьбе с насекомыми Фото: Сергей Леонов © URA.RU В Тюмени в школе №27 заметили нашествие тараканов. Об этом URA.RU рассказала мама одного из учеников. По ее словам, в учреждении проводили дезинфекцию, однако школьники все равно находят насекомых. «Тараканы абсолютно везде. Во время каникул их травят, но, видимо, не помогает. Был случай, когда со школьной безрукавки сына дома выпал мертвый таракан. На собраниях нам говорили, что принимают меры и травят их. Но не знаю, насколько это правда», — рассказала агентству мама одного из учеников. В городском департаменте образования URA.RU сообщили, что в школе о тараканах знают. 2 ноября в учреждении проводили дезинфекцию. «Дезинсекция учебных, общих помещений и столовой школы №27 проводится регулярно. Дата последней обработки — 2 ноября», — добавили в департаменте. Фото: читательница URA.RU Фото: читательница URA.RU

В Тюмени в школе №27 заметили нашествие тараканов. Об этом URA.RU рассказала мама одного из учеников. По ее словам, в учреждении проводили дезинфекцию, однако школьники все равно находят насекомых. «Тараканы абсолютно везде. Во время каникул их травят, но, видимо, не помогает. Был случай, когда со школьной безрукавки сына дома выпал мертвый таракан. На собраниях нам говорили, что принимают меры и травят их. Но не знаю, насколько это правда», — рассказала агентству мама одного из учеников. В городском департаменте образования URA.RU сообщили, что в школе о тараканах знают. 2 ноября в учреждении проводили дезинфекцию. «Дезинсекция учебных, общих помещений и столовой школы №27 проводится регулярно. Дата последней обработки — 2 ноября», — добавили в департаменте.