В проезде к пр. Машиностроителей,30 запретили стоянку автомобилей (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане введен запрет на стоянку автомобилей на проезде от проспекта Машиностроителей в районе ООО «РегионТорг». С 10 ноября автомобили нарушителей будет забирать эвакуатор, сообщил URA.RU коммерческий директор компании Игорь Тихонов.

«После реконструкции прилегающей территории завода ЭМИ автомобилисты начали парковаться вдоль проезда. В результате предприятия по проспекту Машиностроителей,30 столкнулись с затрудненным проездом для своего транспорта. Фурам приходилось часами ждать возможности проехать. „РегионТорг“ обратился в администрацию Кургана с данной проблемой. Нам пошли навстречу и ограничили зону остановки вдоль проезда на территорию базы Машиностроителей,30. Сегодня были установлены дорожные знаки. С завтрашнего дня планируем оперативно с ГИБДД отрабатывать эвакуацию автомобилей нарушителей. Просим горожан не парковать автотранспорт на этой территории во избежание проблем», — пояснил Тихонов.

В постановлении администрации города Кургана указано, что стоянка транспортных средств запрещена на автомобильном проезде от проспекта Машиностроителей до пересечения с автомобильным проездом от здания №30 по пр. Машиностроителей и в обратном направлении. Установлены знаки «Зона с ограничением стоянки», «Конец зоны с ограничением стоянки», «Работает эвакуатор».

В проезде по проспекту Машиностроителей,30 в Кургане запретили стоянку автомобилей Фото: предоставили читатели URA.RU

На территории установлены новые дорожные знаки Фото: предоставили читатели URA.RU

Схема размещения дорожных знаков в проезде от проспекта Машиностроителей Фото: предоставили читатели URA.RU