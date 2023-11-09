В Кургане запретили стоянку автомобилей около крупного предприятия. Фото, видео

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Здание УФСИН. Курган, стоянка запрещена, запрещающий знак
В проезде к пр. Машиностроителей,30 запретили стоянку автомобилей (фото из архива) Фото:

В Кургане введен запрет на стоянку автомобилей на проезде от проспекта Машиностроителей в районе ООО «РегионТорг». С 10 ноября автомобили нарушителей будет забирать эвакуатор, сообщил URA.RU коммерческий директор компании Игорь Тихонов.

«После реконструкции прилегающей территории завода ЭМИ автомобилисты начали парковаться вдоль проезда. В результате предприятия по проспекту Машиностроителей,30 столкнулись с затрудненным проездом для своего транспорта. Фурам приходилось часами ждать возможности проехать. „РегионТорг“ обратился в администрацию Кургана с данной проблемой. Нам пошли навстречу и ограничили зону остановки вдоль проезда на территорию базы Машиностроителей,30. Сегодня были установлены дорожные знаки. С завтрашнего дня планируем оперативно с ГИБДД отрабатывать эвакуацию автомобилей нарушителей. Просим горожан не парковать автотранспорт на этой территории во избежание проблем», — пояснил Тихонов.

В постановлении администрации города Кургана указано, что стоянка транспортных средств запрещена на автомобильном проезде от проспекта Машиностроителей до пересечения с автомобильным проездом от здания №30 по пр. Машиностроителей и в обратном направлении. Установлены знаки «Зона с ограничением стоянки», «Конец зоны с ограничением стоянки», «Работает эвакуатор».

В проезде по проспекту Машиностроителей,30 в Кургане запретили стоянку автомобилей
В проезде по проспекту Машиностроителей,30 в Кургане запретили стоянку автомобилей
Фото:
На территории установлены новые дорожные знаки
На территории установлены новые дорожные знаки
Фото:
Схема размещения дорожных знаков в проезде от проспекта Машиностроителей
Схема размещения дорожных знаков в проезде от проспекта Машиностроителей
Фото:
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В Кургане введен запрет на стоянку автомобилей на проезде от проспекта Машиностроителей в районе ООО «РегионТорг». С 10 ноября автомобили нарушителей будет забирать эвакуатор, сообщил URA.RU коммерческий директор компании Игорь Тихонов. «После реконструкции прилегающей территории завода ЭМИ автомобилисты начали парковаться вдоль проезда. В результате предприятия по проспекту Машиностроителей,30 столкнулись с затрудненным проездом для своего транспорта. Фурам приходилось часами ждать возможности проехать. „РегионТорг“ обратился в администрацию Кургана с данной проблемой. Нам пошли навстречу и ограничили зону остановки вдоль проезда на территорию базы Машиностроителей,30. Сегодня были установлены дорожные знаки. С завтрашнего дня планируем оперативно с ГИБДД отрабатывать эвакуацию автомобилей нарушителей. Просим горожан не парковать автотранспорт на этой территории во избежание проблем», — пояснил Тихонов. В постановлении администрации города Кургана указано, что стоянка транспортных средств запрещена на автомобильном проезде от проспекта Машиностроителей до пересечения с автомобильным проездом от здания №30 по пр. Машиностроителей и в обратном направлении. Установлены знаки «Зона с ограничением стоянки», «Конец зоны с ограничением стоянки», «Работает эвакуатор».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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