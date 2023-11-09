Сбой в работе программного обеспечения челябинской ГИБДД устранили

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Открытие многофункционального центра по предоставлению госуслуг. Челябинск, гибдд, сверка номеров, гаи, мрэо
После устранения сбоя в УГИБДД обещали работать «до последнего клиента» Фото:

В управлении ГИБДД по Челябинской области восстановили работу программного обеспечения после сбоя, который произошел утром 9 ноября. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

«К вечеру 9 ноября сбой устранен. Завтра регистрационные и экзаменационные подразделения будут работать в обычном режиме». — сообщили в региональном управлении ГИБДД.

В ведомстве добавили, что все, кто по причине сбоя программного обеспечения не смог поставить и снять с учета автотранспорт или сдать экзамен, могут обратиться 10 ноября или в последующие рабочие дни. В ведомстве обещали работать «до последнего клиента».

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В управлении ГИБДД по Челябинской области восстановили работу программного обеспечения после сбоя, который произошел утром 9 ноября. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «К вечеру 9 ноября сбой устранен. Завтра регистрационные и экзаменационные подразделения будут работать в обычном режиме». — сообщили в региональном управлении ГИБДД. В ведомстве добавили, что все, кто по причине сбоя программного обеспечения не смог поставить и снять с учета автотранспорт или сдать экзамен, могут обратиться 10 ноября или в последующие рабочие дни. В ведомстве обещали работать «до последнего клиента».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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