Сбой в работе программного обеспечения челябинской ГИБДД устранили

09 ноября 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

После устранения сбоя в УГИБДД обещали работать «до последнего клиента» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В управлении ГИБДД по Челябинской области восстановили работу программного обеспечения после сбоя, который произошел утром 9 ноября. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «К вечеру 9 ноября сбой устранен. Завтра регистрационные и экзаменационные подразделения будут работать в обычном режиме». — сообщили в региональном управлении ГИБДД. В ведомстве добавили, что все, кто по причине сбоя программного обеспечения не смог поставить и снять с учета автотранспорт или сдать экзамен, могут обратиться 10 ноября или в последующие рабочие дни. В ведомстве обещали работать «до последнего клиента».

В управлении ГИБДД по Челябинской области восстановили работу программного обеспечения после сбоя, который произошел утром 9 ноября. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «К вечеру 9 ноября сбой устранен. Завтра регистрационные и экзаменационные подразделения будут работать в обычном режиме». — сообщили в региональном управлении ГИБДД. В ведомстве добавили, что все, кто по причине сбоя программного обеспечения не смог поставить и снять с учета автотранспорт или сдать экзамен, могут обратиться 10 ноября или в последующие рабочие дни. В ведомстве обещали работать «до последнего клиента».