Сбой в работе программного обеспечения челябинской ГИБДД устранили

После устранения сбоя в УГИБДД обещали работать «до последнего клиента»
В управлении ГИБДД по Челябинской области восстановили работу программного обеспечения после сбоя, который произошел утром 9 ноября. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.
«К вечеру 9 ноября сбой устранен. Завтра регистрационные и экзаменационные подразделения будут работать в обычном режиме». — сообщили в региональном управлении ГИБДД.
В ведомстве добавили, что все, кто по причине сбоя программного обеспечения не смог поставить и снять с учета автотранспорт или сдать экзамен, могут обратиться 10 ноября или в последующие рабочие дни. В ведомстве обещали работать «до последнего клиента».
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