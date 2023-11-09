Челябинский губернатор встретился с федеральным детским омбудсменом. Фото

Губернатор Текслер встретился с федеральным детским омбудсменом Львовой-Беловой

09 ноября 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

Губернатор Алексей Текслер заслужил похвалу от федерального омбудсмена за работу с детьми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой. Об этом омбудсмен сообщила 9 ноября в своем telegram-канале. «Ближайшие два дня работаем в столице Южного Урала. Сегодня договорились о том, что регион официально станет участником нашей стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь». В Челябинской области есть адресные проекты для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Усилим это направление: будем открывать центры дневного пребывания для детей с инвалидностью. Предложила губернатору активнее задействовать инфраструктуру домов ребенка, для создания на их базе комплексной линейки помощи семьям — от яслей для младенцев до службы «Дети в семье», — сообщила Львова-Белова. Омбудсмен добавила, что регион — один из самых активных по работе с подростками. Например, здесь занимаются сопровождаемым трудоустройством школьников. Львова-Белова поблагодарила Текслера за готовность принимать актуальные решения в интересах детей. Мария Львова-Белова поблагодарила Алексея Текслера за организацию работы с подростками Фото: telegram-канала Марии Львовй-Беловой https://t.me/malvovabelova Челябинская область станет участником программы «Сопровождение через всю жизнь» Фото: telegram-канала Марии Львовй-Беловой https://t.me/malvovabelova

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой. Об этом омбудсмен сообщила 9 ноября в своем telegram-канале. «Ближайшие два дня работаем в столице Южного Урала. Сегодня договорились о том, что регион официально станет участником нашей стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь». В Челябинской области есть адресные проекты для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Усилим это направление: будем открывать центры дневного пребывания для детей с инвалидностью. Предложила губернатору активнее задействовать инфраструктуру домов ребенка, для создания на их базе комплексной линейки помощи семьям — от яслей для младенцев до службы «Дети в семье», — сообщила Львова-Белова. Омбудсмен добавила, что регион — один из самых активных по работе с подростками. Например, здесь занимаются сопровождаемым трудоустройством школьников. Львова-Белова поблагодарила Текслера за готовность принимать актуальные решения в интересах детей.