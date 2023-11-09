Челябинский губернатор встретился с федеральным детским омбудсменом. Фото

Губернатор Текслер встретился с федеральным детским омбудсменом Львовой-Беловой
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер заслужил похвалу от федерального омбудсмена за работу с детьми Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой. Об этом омбудсмен сообщила 9 ноября в своем telegram-канале.

«Ближайшие два дня работаем в столице Южного Урала. Сегодня договорились о том, что регион официально станет участником нашей стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь». В Челябинской области есть адресные проекты для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Усилим это направление: будем открывать центры дневного пребывания для детей с инвалидностью. Предложила губернатору активнее задействовать инфраструктуру домов ребенка, для создания на их базе комплексной линейки помощи семьям — от яслей для младенцев до службы «Дети в семье», — сообщила Львова-Белова.

Омбудсмен добавила, что регион — один из самых активных по работе с подростками. Например, здесь занимаются сопровождаемым трудоустройством школьников. Львова-Белова поблагодарила Текслера за готовность принимать актуальные решения в интересах детей.

Мария Львова-Белова поблагодарила Алексея Текслера за организацию работы с подростками
Мария Львова-Белова поблагодарила Алексея Текслера за организацию работы с подростками
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Челябинская область станет участником программы «Сопровождение через всю жизнь»
Челябинская область станет участником программы «Сопровождение через всю жизнь»
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой. Об этом омбудсмен сообщила 9 ноября в своем telegram-канале. «Ближайшие два дня работаем в столице Южного Урала. Сегодня договорились о том, что регион официально станет участником нашей стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь». В Челябинской области есть адресные проекты для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Усилим это направление: будем открывать центры дневного пребывания для детей с инвалидностью. Предложила губернатору активнее задействовать инфраструктуру домов ребенка, для создания на их базе комплексной линейки помощи семьям — от яслей для младенцев до службы «Дети в семье», — сообщила Львова-Белова. Омбудсмен добавила, что регион — один из самых активных по работе с подростками. Например, здесь занимаются сопровождаемым трудоустройством школьников. Львова-Белова поблагодарила Текслера за готовность принимать актуальные решения в интересах детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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