В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели

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Госдума и Милонов. Москва, государственная дума
В Госдуме РФ предложили сократить рабочую неделю на один час Фото:

В Госдуму внесен проект о сокращении рабочей недели на один час и сокращении рабочего дня перед государственным праздником. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

«Уменьшить рабочую неделю с 40 до 39 часов», — говорится в тексте проекта. Также говорится и о сокращении рабочего дня на час перед государственными праздниками. Автором проекта выступил сенатор Айрат Гибатдинов из Ульяновской области. В пояснительной записке он отмечает, что условия труда для современного наемного рабочего оказали чрезмерное давление на его психическое и моральное состояние.

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что при одобрении руководства рабочая неделя в российских компаниях может быть сокращена до четырех дней без необходимости внесения изменений в трудовое законодательство. Он отметил, что это может быть урегулировано через трудовой договор и организовано как часть гибкого графика работы, включая возможность дистанционной работы. Около 81% руководителей выразили готовность предоставить сотрудникам один дополнительный выходной в неделю, особенно в крупных компаниях, передает «Утро.ру».

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В Госдуму внесен проект о сокращении рабочей недели на один час и сокращении рабочего дня перед государственным праздником. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «Уменьшить рабочую неделю с 40 до 39 часов», — говорится в тексте проекта. Также говорится и о сокращении рабочего дня на час перед государственными праздниками. Автором проекта выступил сенатор Айрат Гибатдинов из Ульяновской области. В пояснительной записке он отмечает, что условия труда для современного наемного рабочего оказали чрезмерное давление на его психическое и моральное состояние. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что при одобрении руководства рабочая неделя в российских компаниях может быть сокращена до четырех дней без необходимости внесения изменений в трудовое законодательство. Он отметил, что это может быть урегулировано через трудовой договор и организовано как часть гибкого графика работы, включая возможность дистанционной работы. Около 81% руководителей выразили готовность предоставить сотрудникам один дополнительный выходной в неделю, особенно в крупных компаниях, передает «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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