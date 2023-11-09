В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели

09 ноября 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

В Госдуме РФ предложили сократить рабочую неделю на один час Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В Госдуму внесен проект о сокращении рабочей недели на один час и сокращении рабочего дня перед государственным праздником. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «Уменьшить рабочую неделю с 40 до 39 часов», — говорится в тексте проекта. Также говорится и о сокращении рабочего дня на час перед государственными праздниками. Автором проекта выступил сенатор Айрат Гибатдинов из Ульяновской области. В пояснительной записке он отмечает, что условия труда для современного наемного рабочего оказали чрезмерное давление на его психическое и моральное состояние. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что при одобрении руководства рабочая неделя в российских компаниях может быть сокращена до четырех дней без необходимости внесения изменений в трудовое законодательство. Он отметил, что это может быть урегулировано через трудовой договор и организовано как часть гибкого графика работы, включая возможность дистанционной работы. Около 81% руководителей выразили готовность предоставить сотрудникам один дополнительный выходной в неделю, особенно в крупных компаниях, передает «Утро.ру».

В Госдуму внесен проект о сокращении рабочей недели на один час и сокращении рабочего дня перед государственным праздником. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «Уменьшить рабочую неделю с 40 до 39 часов», — говорится в тексте проекта. Также говорится и о сокращении рабочего дня на час перед государственными праздниками. Автором проекта выступил сенатор Айрат Гибатдинов из Ульяновской области. В пояснительной записке он отмечает, что условия труда для современного наемного рабочего оказали чрезмерное давление на его психическое и моральное состояние. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что при одобрении руководства рабочая неделя в российских компаниях может быть сокращена до четырех дней без необходимости внесения изменений в трудовое законодательство. Он отметил, что это может быть урегулировано через трудовой договор и организовано как часть гибкого графика работы, включая возможность дистанционной работы. Около 81% руководителей выразили готовность предоставить сотрудникам один дополнительный выходной в неделю, особенно в крупных компаниях, передает «Утро.ру».