21 июня 2023

В Минтруде подсказали, как добиться четырехдневной рабочей недели

Глава Минтруда РФ Котяков: четырехдневная рабочая неделя возможна при договоренности с работодателем
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник может перейти на «четырехдневку» при согласовании с работодателем, считают в Минтруде Фото:

При одобрении руководства у сотрудников российских компании имеется возможность перевестись на четырехдневную рабочую неделю, и потому не требуется вводить ее на законодательном уровне. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«В изменениях в трудовом законодательстве в части времени работы нет необходимости. Это может быть отрегулировано в рамках трудового договора», — пояснил Антон Котяков в интервью РИА Новости. По словам министра, действующая нормативно-правовая база позволяет работникам компании и руководству выстраивать «гибкий график» сотрудничества. Это может быть как дистанционная работа, так и четырехдневная рабочая неделя, считает он.

Ранее к Котякову с предложением ввести в стране шестидневную рабочую неделю из-за усиления западных санкций обратились представители Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Тогда в Госдуме назвали эту инициативу вредной. В июне стало известно, что порядка 80% свердловских работодателей поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю. В качестве основных преимуществ такого графика указывались уменьшение выгорания сотрудников и более эффективное использование рабочего времени. Парламентарий Максим Иванов допускал, что в Госдуме готовы рассмотреть вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю, но только после успешного завершения спецоперации на Украине. По мнению главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, российский рынок самостоятельно придет к сокращению рабочей недели. Об этом он рассказывал в беседе с URA.RU.

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При одобрении руководства у сотрудников российских компании имеется возможность перевестись на четырехдневную рабочую неделю, и потому не требуется вводить ее на законодательном уровне. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. «В изменениях в трудовом законодательстве в части времени работы нет необходимости. Это может быть отрегулировано в рамках трудового договора», — пояснил Антон Котяков в интервью РИА Новости. По словам министра, действующая нормативно-правовая база позволяет работникам компании и руководству выстраивать «гибкий график» сотрудничества. Это может быть как дистанционная работа, так и четырехдневная рабочая неделя, считает он. Ранее к Котякову с предложением ввести в стране шестидневную рабочую неделю из-за усиления западных санкций обратились представители Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Тогда в Госдуме назвали эту инициативу вредной. В июне стало известно, что порядка 80% свердловских работодателей поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю. В качестве основных преимуществ такого графика указывались уменьшение выгорания сотрудников и более эффективное использование рабочего времени. Парламентарий Максим Иванов допускал, что в Госдуме готовы рассмотреть вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю, но только после успешного завершения спецоперации на Украине. По мнению главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, российский рынок самостоятельно придет к сокращению рабочей недели. Об этом он рассказывал в беседе с URA.RU.
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