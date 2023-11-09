УАЗ будет выпускать авто с двигателем экологического класса «Евро 5»

09 ноября 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Массовое производство машин «Патриот» и «Пикап» начнется в следующем году Фото: Владимир Андреев © URA.RU УАЗ планирует вернуть выпуск авто «Патриот» и «Пикап» с двигателями экологического класса «Евро-5» в 2024 году. Об этом сообщила официальный представитель компании Sollers (владеет УАЗом) Алина Комарова. «Массовое производство таких машин начнется в следующем году в полном соответствии с требованиями технического регулирования», — сказала Комарова « Газете.Ru ». Отмечается, что в настоящий момент автомобилей с моторами «Евро-5» нет в наличии и заказать их невозможно. Ранее УАЗ начал продажу автомобилей по заводским ценам через онлайн-платформу. Отмечалось, что потенциальные покупатели могут выбрать автомобиль дистанционно и использовать конфигуратор для определения необходимых модификаций, комплектации, цвета и опций.

УАЗ планирует вернуть выпуск авто «Патриот» и «Пикап» с двигателями экологического класса «Евро-5» в 2024 году. Об этом сообщила официальный представитель компании Sollers (владеет УАЗом) Алина Комарова. «Массовое производство таких машин начнется в следующем году в полном соответствии с требованиями технического регулирования», — сказала Комарова «Газете.Ru». Отмечается, что в настоящий момент автомобилей с моторами «Евро-5» нет в наличии и заказать их невозможно. Ранее УАЗ начал продажу автомобилей по заводским ценам через онлайн-платформу. Отмечалось, что потенциальные покупатели могут выбрать автомобиль дистанционно и использовать конфигуратор для определения необходимых модификаций, комплектации, цвета и опций.