УАЗ будет выпускать авто с двигателем экологического класса «Евро 5»

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Семинар-совещание и заседание Государственного Совета в "Мастерской управления Сенеж". Москва, уаз, логотип
Массовое производство машин «Патриот» и «Пикап» начнется в следующем году Фото:

УАЗ планирует вернуть выпуск авто «Патриот» и «Пикап» с двигателями экологического класса «Евро-5» в 2024 году. Об этом сообщила официальный представитель компании Sollers (владеет УАЗом) Алина Комарова.

«Массовое производство таких машин начнется в следующем году в полном соответствии с требованиями технического регулирования», — сказала Комарова «Газете.Ru». Отмечается, что в настоящий момент автомобилей с моторами «Евро-5» нет в наличии и заказать их невозможно.

Ранее УАЗ начал продажу автомобилей по заводским ценам через онлайн-платформу. Отмечалось, что потенциальные покупатели могут выбрать автомобиль дистанционно и использовать конфигуратор для определения необходимых модификаций, комплектации, цвета и опций.

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УАЗ планирует вернуть выпуск авто «Патриот» и «Пикап» с двигателями экологического класса «Евро-5» в 2024 году. Об этом сообщила официальный представитель компании Sollers (владеет УАЗом) Алина Комарова. «Массовое производство таких машин начнется в следующем году в полном соответствии с требованиями технического регулирования», — сказала Комарова «Газете.Ru». Отмечается, что в настоящий момент автомобилей с моторами «Евро-5» нет в наличии и заказать их невозможно. Ранее УАЗ начал продажу автомобилей по заводским ценам через онлайн-платформу. Отмечалось, что потенциальные покупатели могут выбрать автомобиль дистанционно и использовать конфигуратор для определения необходимых модификаций, комплектации, цвета и опций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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