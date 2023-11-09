На улице 8 Марта образовалась пробка из-за ДТП
В Екатеринбурге из-за ДТП с участием двух легковых автомобилей встали трамваи. На улице 8 Марта образовалась пробка. На месте работает карета скорой помощи. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«Авария у цирка. Встали трамваи. Образовалась пробка», — отметил собеседник агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. «На трамвайных путях произошло ДТП с участием двух автомобилей. Трамвай в ДТП не участвовал. Обстоятельства происшествия выясняются», — отметили в ведомстве.
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