В центре Екатеринбурга ДТП парализовало движение трамваев. Видео

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ДТП. Авария с участием трамвая на Ленина - Мамина-Сибиряка. Екатеринбург
На улице 8 Марта образовалась пробка из-за ДТП Фото:

В Екатеринбурге из-за ДТП с участием двух легковых автомобилей встали трамваи. На улице 8 Марта образовалась пробка. На месте работает карета скорой помощи. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«Авария у цирка. Встали трамваи. Образовалась пробка», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. «На трамвайных путях произошло ДТП с участием двух автомобилей. Трамвай в ДТП не участвовал. Обстоятельства происшествия выясняются», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге из-за ДТП с участием двух легковых автомобилей встали трамваи. На улице 8 Марта образовалась пробка. На месте работает карета скорой помощи. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Авария у цирка. Встали трамваи. Образовалась пробка», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. «На трамвайных путях произошло ДТП с участием двух автомобилей. Трамвай в ДТП не участвовал. Обстоятельства происшествия выясняются», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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