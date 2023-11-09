Россияне стали больше доверять полиции

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Заседание ЕГД. Екатеринбург, полиция, подполковник полиции, мвд россии
Российская полиция вызывает все больше доверия у граждан РФ, выяснили в ВЦИОМ Фото:

Доверие россиян к сотрудникам полиции их региона продолжает расти. Доля довольных граждан достигла отметки в 66% респонденотов. Об этом стало известно из опроса ВЦИОМ.

«Зафиксирован рост общественного доверия к сотрудникам полиции своего региона. Второй год подряд показатель держится на максимальном уровне с начала наблюдений», — сообщается на сайте центра. Отмечается, что в 2023 году 66% респондентов выразили доверие полицейским, что на 4% больше, чем в 2022 году.

Наибольшее доверие к полиции проявляют молодежь — 85%. Также деятельность российских правоохранителей устраивает высокообеспеченных граждан — 75% и трудоустроенных в бюджетных организациях — 78%, говорится в результатах опроса.

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Доверие россиян к сотрудникам полиции их региона продолжает расти. Доля довольных граждан достигла отметки в 66% респонденотов. Об этом стало известно из опроса ВЦИОМ. «Зафиксирован рост общественного доверия к сотрудникам полиции своего региона. Второй год подряд показатель держится на максимальном уровне с начала наблюдений», — сообщается на сайте центра. Отмечается, что в 2023 году 66% респондентов выразили доверие полицейским, что на 4% больше, чем в 2022 году. Наибольшее доверие к полиции проявляют молодежь — 85%. Также деятельность российских правоохранителей устраивает высокообеспеченных граждан — 75% и трудоустроенных в бюджетных организациях — 78%, говорится в результатах опроса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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