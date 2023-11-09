Россияне стали больше доверять полиции

09 ноября 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

Российская полиция вызывает все больше доверия у граждан РФ, выяснили в ВЦИОМ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Доверие россиян к сотрудникам полиции их региона продолжает расти. Доля довольных граждан достигла отметки в 66% респонденотов. Об этом стало известно из опроса ВЦИОМ. «Зафиксирован рост общественного доверия к сотрудникам полиции своего региона. Второй год подряд показатель держится на максимальном уровне с начала наблюдений», — сообщается на сайте центра. Отмечается, что в 2023 году 66% респондентов выразили доверие полицейским, что на 4% больше, чем в 2022 году. Наибольшее доверие к полиции проявляют молодежь — 85%. Также деятельность российских правоохранителей устраивает высокообеспеченных граждан — 75% и трудоустроенных в бюджетных организациях — 78%, говорится в результатах опроса.

Доверие россиян к сотрудникам полиции их региона продолжает расти. Доля довольных граждан достигла отметки в 66% респонденотов. Об этом стало известно из опроса ВЦИОМ. «Зафиксирован рост общественного доверия к сотрудникам полиции своего региона. Второй год подряд показатель держится на максимальном уровне с начала наблюдений», — сообщается на сайте центра. Отмечается, что в 2023 году 66% респондентов выразили доверие полицейским, что на 4% больше, чем в 2022 году. Наибольшее доверие к полиции проявляют молодежь — 85%. Также деятельность российских правоохранителей устраивает высокообеспеченных граждан — 75% и трудоустроенных в бюджетных организациях — 78%, говорится в результатах опроса.