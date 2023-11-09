В Челябинске прошло заседание национальной части форума глав регионов стран ШОС. Фото

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На форуме глав регионов стран-членов ШОС обсудили межрегиональное взаимодействие Фото:

В Челябинске состоялось заседание национальной части форума глав регионов государств-членов ШОС. Открыл заседание полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, сообщила 9 ноября пресс-служба полпредства.

«Мы видим неподдельный интерес к форуму глав регионов стран ШОС как диалоговой площадке, на которой можно и нужно работать для достижения наших общих целей. По итогам прошлого года товарооборот России со странами Организации вырос на 37% и достиг 260 млрд доларов. Укрепляются политические и культурные связи между странами-участницами», — заявил Якушев

Полпред добавил, что роль регионов в работе ШОС будет возрастать. Кроме Якушева, в заседании также приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, спецпредставитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов, замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач, а также представители региональных органов власти.

Участники форума уверены, что роль регионов в связях между странами ШОС будет возрастать
Участники форума уверены, что роль регионов в связях между странами ШОС будет возрастать
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В Челябинске состоялось заседание национальной части форума глав регионов государств-членов ШОС. Открыл заседание полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, сообщила 9 ноября пресс-служба полпредства. «Мы видим неподдельный интерес к форуму глав регионов стран ШОС как диалоговой площадке, на которой можно и нужно работать для достижения наших общих целей. По итогам прошлого года товарооборот России со странами Организации вырос на 37% и достиг 260 млрд доларов. Укрепляются политические и культурные связи между странами-участницами», — заявил Якушев Полпред добавил, что роль регионов в работе ШОС будет возрастать. Кроме Якушева, в заседании также приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, спецпредставитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов, замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач, а также представители региональных органов власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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