В Челябинске прошло заседание национальной части форума глав регионов стран ШОС. Фото

09 ноября 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

На форуме глав регионов стран-членов ШОС обсудили межрегиональное взаимодействие Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске состоялось заседание национальной части форума глав регионов государств-членов ШОС. Открыл заседание полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, сообщила 9 ноября пресс-служба полпредства. «Мы видим неподдельный интерес к форуму глав регионов стран ШОС как диалоговой площадке, на которой можно и нужно работать для достижения наших общих целей. По итогам прошлого года товарооборот России со странами Организации вырос на 37% и достиг 260 млрд доларов. Укрепляются политические и культурные связи между странами-участницами», — заявил Якушев Полпред добавил, что роль регионов в работе ШОС будет возрастать. Кроме Якушева, в заседании также приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, спецпредставитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов, замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач, а также представители региональных органов власти. Участники форума уверены, что роль регионов в связях между странами ШОС будет возрастать Фото: пресс-служба полномочного представительства президента РФ в УрФО

В Челябинске состоялось заседание национальной части форума глав регионов государств-членов ШОС. Открыл заседание полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, сообщила 9 ноября пресс-служба полпредства. «Мы видим неподдельный интерес к форуму глав регионов стран ШОС как диалоговой площадке, на которой можно и нужно работать для достижения наших общих целей. По итогам прошлого года товарооборот России со странами Организации вырос на 37% и достиг 260 млрд доларов. Укрепляются политические и культурные связи между странами-участницами», — заявил Якушев Полпред добавил, что роль регионов в работе ШОС будет возрастать. Кроме Якушева, в заседании также приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, спецпредставитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов, замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач, а также представители региональных органов власти.