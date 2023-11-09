Курганская область обменяется делегациями с Казахстаном

Помимо торговых связей с Казахстаном, Курганская область налаживает взаимодействие в сфере медицины, спорта, образования и культуры (архивное фото) Фото: Иван Некрасов © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в ходе рабочей встречи с акимом (прим. — глава областной администрации) Северо-Казахстанской области Гауезом Нурмухамбетовым договорился об обмене делегациями в 2024 году. Об этом сообщает правительство Курганской области в telegram-канале.

«Помимо участия в пленарном заседании форума глава региона провел ряд рабочих встреч, в том числе с акимом Северо-Казахстанской области Гауезом Нурмухамбетовым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества регионов. Договорились обменяться делегациями в начале следующего года», — сообщает правительство Курганской области.

Форум, на котором встретились главы регионов России и Казахстана, проходил в Костанае, а тема встречи была следующая — «Сельское хозяйство — основа сильной экономики». По информации курганского правительства, на мероприятии были представители более тридцати регионов России и Казахстана.

Как пишет telegram-канал «Курганская область официально», в основе сотрудничества Курганской области с Республикой Казахстан торгово-экономические связи. Также отмечают в правительстве, что Казахстан занимает одну из лидерских позиций по объему взаимной торговли с Курганской областью среди ее зарубежных партнеров. «Внешнеторговый оборот Курганской области с Республикой Казахстан составил 43,5% от всего оборота в январе — июле. Основные статьи экспорта из Курганской области в Республику Казахстан — зерновые и масличные культуры, молочная и мясная продукция, воды минеральные и сладкие газированные напитки, кондитерские изделия, машиностроительная продукция, древесина, металлы и изделия из них», — указано в telegram-канале правительства. Кроме того, сотрудничество развивается и в сфере культуры, медицины, образования и спорта.

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор принял участие в международном форуме, который прошел в Костанае. Также на форуме присутствовал президент Российской Федерации Владимир Путин. Представители регионов России и Казахстана обсудили торгово-экономическое взаимодействие и прочие сферы.