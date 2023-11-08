Губернатор Курганской области Вадим Шумков участвует в ХIХ Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России «Сельское хозяйство — основа сильной экономики», который проходит в Костанае. Губернатор был замечен URA.RU во время онлайн-трансляции с форума.
В трансляции, опубликованной на rutube-канале URA.RU можно заметить Вадима Шумкова вместе с другими чиновниками, участвующими в форуме. Запрос по теме был направлен в пресс-службу областного правительства. Информация будет дополнена после получения ответа.
9 ноября Владимир Путин посетил Казахстан, где встретился с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и принял участие в этом форуме. Помимо Шумкова на форуме находился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Ранее Шумков сообщал, что власти региона договорились с Министерством сельского хозяйства РФ о выделении региону 80 миллионов рублей на льготные кредиты для аграриев региона. В ноябре по поручению губернатора прошла стратегическая сессия с экспертами Фонда развития интернет-инициатив, на которой обсуждали, какие направления в IT помогут местным аграриям.
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