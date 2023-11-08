08 ноября 2023

Губернатор Шумков уехал на форум в Казахстан, где присутствовал Путин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум арматуростроителей России. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков приехал на аграрный форум в Казахстан (архивное фото) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков участвует в ХIХ Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России «Сельское хозяйство — основа сильной экономики», который проходит в Костанае. Губернатор был замечен URA.RU во время онлайн-трансляции с форума.

В трансляции, опубликованной на rutube-канале URA.RU можно заметить Вадима Шумкова вместе с другими чиновниками, участвующими в форуме. Запрос по теме был направлен в пресс-службу областного правительства. Информация будет дополнена после получения ответа.

9 ноября Владимир Путин посетил Казахстан, где встретился с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и принял участие в этом форуме. Помимо Шумкова на форуме находился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Ранее Шумков сообщал, что власти региона договорились с Министерством сельского хозяйства РФ о выделении региону 80 миллионов рублей на льготные кредиты для аграриев региона. В ноябре по поручению губернатора прошла стратегическая сессия с экспертами Фонда развития интернет-инициатив, на которой обсуждали, какие направления в IT помогут местным аграриям.

Форум стартовал 9 ноября
Форум стартовал 9 ноября

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков участвует в ХIХ Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России «Сельское хозяйство — основа сильной экономики», который проходит в Костанае. Губернатор был замечен URA.RU во время онлайн-трансляции с форума. В трансляции, опубликованной на rutube-канале URA.RU можно заметить Вадима Шумкова вместе с другими чиновниками, участвующими в форуме. Запрос по теме был направлен в пресс-службу областного правительства. Информация будет дополнена после получения ответа. 9 ноября Владимир Путин посетил Казахстан, где встретился с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и принял участие в этом форуме. Помимо Шумкова на форуме находился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ранее Шумков сообщал, что власти региона договорились с Министерством сельского хозяйства РФ о выделении региону 80 миллионов рублей на льготные кредиты для аграриев региона. В ноябре по поручению губернатора прошла стратегическая сессия с экспертами Фонда развития интернет-инициатив, на которой обсуждали, какие направления в IT помогут местным аграриям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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