Губернатор Шумков уехал на форум в Казахстан, где присутствовал Путин. Фото

09 ноября 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков приехал на аграрный форум в Казахстан (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков участвует в ХIХ Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России «Сельское хозяйство — основа сильной экономики», который проходит в Костанае. Губернатор был замечен URA.RU во время онлайн-трансляции с форума. В трансляции, опубликованной на rutube-канале URA.RU можно заметить Вадима Шумкова вместе с другими чиновниками, участвующими в форуме. Запрос по теме был направлен в пресс-службу областного правительства. Информация будет дополнена после получения ответа. 9 ноября Владимир Путин посетил Казахстан, где встретился с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и принял участие в этом форуме. Помимо Шумкова на форуме находился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ранее Шумков сообщал, что власти региона договорились с Министерством сельского хозяйства РФ о выделении региону 80 миллионов рублей на льготные кредиты для аграриев региона. В ноябре по поручению губернатора прошла стратегическая сессия с экспертами Фонда развития интернет-инициатив, на которой обсуждали, какие направления в IT помогут местным аграриям. Форум стартовал 9 ноября Скрин: rutube-канале URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков участвует в ХIХ Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России «Сельское хозяйство — основа сильной экономики», который проходит в Костанае. Губернатор был замечен URA.RU во время онлайн-трансляции с форума. В трансляции, опубликованной на rutube-канале URA.RU можно заметить Вадима Шумкова вместе с другими чиновниками, участвующими в форуме. Запрос по теме был направлен в пресс-службу областного правительства. Информация будет дополнена после получения ответа. 9 ноября Владимир Путин посетил Казахстан, где встретился с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и принял участие в этом форуме. Помимо Шумкова на форуме находился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ранее Шумков сообщал, что власти региона договорились с Министерством сельского хозяйства РФ о выделении региону 80 миллионов рублей на льготные кредиты для аграриев региона. В ноябре по поручению губернатора прошла стратегическая сессия с экспертами Фонда развития интернет-инициатив, на которой обсуждали, какие направления в IT помогут местным аграриям.