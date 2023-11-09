Вице-мэр Екатеринбурга раскрыл, почему в городе столько грязи

Бубнов: 80% грязи в Екатеринбурге появляется из-за шипованной резины
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Снег в городе. Екатеринбург , грязь в городе, снег на дороге
Алексей Бубнов посоветовал горожанам переходить на фрикционную резину Фото:

В Екатеринбурге 80% грязи возникает из-за машин на шипованной резине, а остальные 20% — с газонов и дворов. Об этом заявил заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов, предложив горожанам переходить на «липучку».

«80% грязи [В Екатеринбурге] от машин на „шипах“, 20% — с газонов и из дворов. Мы призываем переходить на фрикционную резину», — сказал он в эфире «Четвертого канала». Бубнов отметил, что администрация сама рассматривает переход на щадящую дорожное полотно «липучку».

Также Бубнов, отвечая в эфире на вопрос об уборке Екатеринбурга, сказал, что погода не позволила смести «снежную кашу» с тротуаров так как она превратилась в наледь. Убирать ее «трудозатратно», поэтому пешеходные маршруты обработали песком.

Ранее Институт промышленной экологии УрО РАН проводил исследование, в котором искали причины, почему в Екатеринбург регулярно становится грязным. Два года назад о этой городской проблеме на Конгрессе молодых ученых рассказали президенту России Владимиру Путину.

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В Екатеринбурге 80% грязи возникает из-за машин на шипованной резине, а остальные 20% — с газонов и дворов. Об этом заявил заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов, предложив горожанам переходить на «липучку». «80% грязи [В Екатеринбурге] от машин на „шипах“, 20% — с газонов и из дворов. Мы призываем переходить на фрикционную резину», — сказал он в эфире «Четвертого канала». Бубнов отметил, что администрация сама рассматривает переход на щадящую дорожное полотно «липучку». Также Бубнов, отвечая в эфире на вопрос об уборке Екатеринбурга, сказал, что погода не позволила смести «снежную кашу» с тротуаров так как она превратилась в наледь. Убирать ее «трудозатратно», поэтому пешеходные маршруты обработали песком. Ранее Институт промышленной экологии УрО РАН проводил исследование, в котором искали причины, почему в Екатеринбург регулярно становится грязным. Два года назад о этой городской проблеме на Конгрессе молодых ученых рассказали президенту России Владимиру Путину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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