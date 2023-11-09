Российское село назовут в честь отца экс-чемпиона UFC Нурмагомедова

09 ноября 2023 в 22:57 Размер текста - 17 +

Село в Дагестане назовут в честь Абдулманапа Нурмагомедова Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Село в Дагестане назовут в честь отца экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заслуженного тренера РФ Абдулманапа Нурмагомедова. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. «Переименовать расположенное на территории Республики Дагестан село Кироваул в село Манапкала», — говорится в распоряжении . Оно опубликовано на интернет-портале правовой информации. В 2020 году глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти Абдулманапа Нурмагомедова — отца Хабиба Нурмагомедова, передает деловое издание «Взгляд». Он скончался от осложнений на фоне коронавируса. Ему было 57 лет.

Село в Дагестане назовут в честь отца экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заслуженного тренера РФ Абдулманапа Нурмагомедова. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. «Переименовать расположенное на территории Республики Дагестан село Кироваул в село Манапкала», — говорится в распоряжении. Оно опубликовано на интернет-портале правовой информации. В 2020 году глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти Абдулманапа Нурмагомедова — отца Хабиба Нурмагомедова, передает деловое издание «Взгляд». Он скончался от осложнений на фоне коронавируса. Ему было 57 лет.