Российское село назовут в честь отца экс-чемпиона UFC Нурмагомедова

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Село в Дагестане назовут в честь Абдулманапа Нурмагомедова Фото:

Село в Дагестане назовут в честь отца экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заслуженного тренера РФ Абдулманапа Нурмагомедова. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Переименовать расположенное на территории Республики Дагестан село Кироваул в село Манапкала», — говорится в распоряжении. Оно опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В 2020 году глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти Абдулманапа Нурмагомедова — отца Хабиба Нурмагомедова, передает деловое издание «Взгляд». Он скончался от осложнений на фоне коронавируса. Ему было 57 лет.

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Село в Дагестане назовут в честь отца экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заслуженного тренера РФ Абдулманапа Нурмагомедова. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. «Переименовать расположенное на территории Республики Дагестан село Кироваул в село Манапкала», — говорится в распоряжении. Оно опубликовано на интернет-портале правовой информации. В 2020 году глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти Абдулманапа Нурмагомедова — отца Хабиба Нурмагомедова, передает деловое издание «Взгляд». Он скончался от осложнений на фоне коронавируса. Ему было 57 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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